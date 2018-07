– Det er sterke indikasjoner på det, sier landets sikkerhetsminister, Nikos Toskas.

Analyse av satellittbilder og undersøkelser på bakken tyder på at den ene av skogbrannene oppsto på flere steder samtidig mandag kveld, noe som kan tyde på at en eller flere brannstiftere sto bak, mener Toskas.

Tallet på omkomne stiger

Letingen etter omkomne fortsetter i brannruinene og tallet på omkomne er steget til 82.

Brannmannskaper kjempet torsdag fortsatt mot flere mindre skogbranner i området rundt Athen, men ingen av dem utgjorde lenger større fare.

Over 70 mennesker er fortsatt innlagt på sykehus med brann- og røykskader, blant dem mange barn. Tilstanden for flere av dem blir betegnet som alvorlig.

Fortsatt letes det i ruinene av nedbrente hus og utbrente biler.

Ingen oversikt over savnede

Flere er meldt savnet av pårørende etter brannene, men myndighetene har ikke gått ut med noen oversikt over hvor mange det kan være snakk om.

På en nettside som er opprettet av lokale innbyggere, er det listet opp 27 navn på savnede, blant dem to jenter på ni år som er tvillinger.

Bare rundt 30 omkomne er hittil formelt identifisert, melder TV-stasjonen ERT, og myndighetene har bedt familiemedlemmer av savnede om å avgi DNA-prøver for å lette arbeidet.

– Oppgaven med å identifisere ofrene er enorm. Det er mange forkullede lik, noe som gjør prosedyren vanskelig, sier sjefen for de greske rettsmedisinere, Nikos Karakoukis, til nyhetsbyrået ANA.

Tysk politi har også sendt en gruppe rettsmedisinske eksperter til Hellas, for å bistå myndighetene med identifiseringen.

Tusenvis av hus

Samtidig med at det letes etter ofre i brannruinene, arbeider myndighetene med å skaffe seg oversikt over de materielle skadene etter skogbrannene.

Nærmere 2.500 brannskadede hus er hittil undersøkt av bygningstekniske eksperter, som har slått fast at halvparten av dem er ubeboelige.

Statsminister Alexis Tsipras har opprettet et krisefond på drøyt 380 millioner kroner og ber alle som kan om å bidra til dette. Det har ikke dempet mange grekeres raseri over myndighetenes håndtering av brannene.

Utskjelte politikere

Mange i Hellas spør hvordan en så stor katastrofe kunne skje rett utenfor hovedstaden, og hvorfor beredskapen åpenbart var så dårlig.

Da forsvarsminister Panos Kammenos besøkte en av de hardest rammede landsbyene torsdag, ble han skjelt ut av rasende innbyggere som fortalte at brannvesenet ikke engang var klar over at det brant da de ble kontaktet.

Kammenos slo tilbake og anklaget innbyggerne for selv å ha bidratt til at omfanget av brannene ble så stort.

– Dette er en forbrytelse fra fortiden. Kysten rundt Athen, alle disse eiendommene, flertallet av dem er bygd uten tillatelse, og de har okkupert kysten uten regler, sa han.