Redningspersonell fant mennesker i ulike stadier av overdosering, noen i livstruende situasjoner, andre bevisstløse. I parken New Haven Green kollapset 18 personer i løpet av tre timer onsdag.

De aller fleste av dem som ble innbrakt, ble funnet i eller i nærheten av denne parken, som ligger i forlengelsen av Yale-universitetet.

De foreløpige undersøkelsene tyder på at det dreier om K2, et syntetisk stoff som etterligner marihuana. Politiet mistenker at stoffet er piffet opp med fentanyl eller lignende.

En mann er pågrepet, men ingen detaljer foreligger.