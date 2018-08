Tirsdag innrømmet ledelsen ved universitetet at de har jukset med kvinners besvarelser på opptaksprøvene, for å få flest mulig mannlige studenter.

Ifølge the Guardian har jukset pågått i over ti år, og det har vært et klart mål at kvinneandelen skulle holdes lav. Etter påstander i japanske aviser satte universitetsledelsen ned en undersøkelseskommisjon, og den konkluderer med at ryktene er sanne.

Før 2010 var det 40 prosent kvinnelige studenter ved universitetet. Da skal det ha oppstått «en stille forståelse» i ledelsen om at kvinneandelen måtte ned. Målet var å ha under 30 prosent kvinner.

Bakgrunnen for kjønnsdiskrimineringen var universitetets antagelse om at kvinnelige leger har en kortere yrkeskarriere, i og med at de får barn, melder BBC.

Mistanke om korrupsjon

I tillegg til det bevisste arbeidet for å holde kvinneandelen nede, har det også kommet avsløringer av at sønnen til en ledende byråkrat fikk ekstra eksamenspoeng, slik at han kom inn på studiet.

Ifølge avisen Yomiuri Shimbun var formålet å øke muligheten for å få pengegaver til skolen. Det skjedde ved at sønner av tidligere studenter fikk ekstra poeng ved opptaksprøvene. Det utløste sjenerøse donasjoner fra søkernes fedre.

Japans statsminister Shinzo Abe har flere ganger argumentert for at kvinner må få større karrieremuligheter i Japan. The World Economic Forum lager hvert år en likestillingsindeks. I fjor sank Japan til 114.-plass, to plasser ned fra 2016.

Abes økonomiske reformer har lenge hatt kallenavnet Abenomics, satsingen på kvinner kalles Womenomics. Han har en lang vei å gå, i et land der 12,4 prosent av politikerne og næringslivslederne er kvinner.

Men 66 prosent av kvinnene i Japan er i arbeid. Det er godt over snittet på 59,4 prosent i OECD-landene.