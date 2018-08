Lynnedslag kostet svensk kvinne og to finner livet

Den 51 år gamle kvinnen befant seg i Kvicksund nordvest for Eskilstuna da hun og en venninne på 40 år ble truffet av lynet lørdag morgen.

Pårørende ble bekymret da de to ikke kom hjem etter et kraftig uvær, og gikk ut for å lete. De ble begge funnet bevisstløse klokka 15.30. Kvinnen som overlevde, er innlagt på sykehus.

Fredag mistet to brødre, begge født på 1950-tallet, livet da de ble rammet av lynnedslag i Juuka i Karelen i Finland. Politiets teori er at lynet traff en gran og så slo over i mennene. De to var på ferie og var i ferd med å varme opp en badstu da de ble truffet. Grana lå tett inntil badstuen og var blitt kløyvd av lynet. Begge mennene ble erklært døde på stedet.