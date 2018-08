Zimbabwes opposisjon lover å utfordre Mnangagwas seier

– Med verdens øyne rettet mot oss leverte vi et fritt, rettferdig og troverdig valg, sa Mnangagwa til journalister fredag.

Han la til at selv om «ingen demokratisk prosess er feilfri», så var det første valget etter at Robert Mugabe ble avsatt ikke i nærheten av de fuskpregede valgene som ble holdt i de 37 årene Mugabe satt ved makten.

Mnangagwa, som tilhører regjeringspartiet ZANU-PF, ble torsdag kveld utpekt til vinner av valget. Ifølge valgkommisjonen fikk opposisjonens kandidat Nelson Chamisa 44,3 prosent av stemmene i valget, mens Mnangagwas oppslutning var på 50,8 prosent – 0,8 prosent over grensa for å unngå en ny valgrunde.

Stanset pressekonferanse

Tidligere fredag jaget politiet vekk reportere fra en pressekonferanse med Chamisa, som ikke har akseptert nederlaget, og som mener Mnangagwa jukset til seg seieren.

Like før pressekonferansen på Bronte hotell i Harare startet fredag ettermiddag møtte rundt 20 politifolk opp med batonger, skjold og tåregassbeholdere og jaget bort journalister uten noen forklaring.

Chamisa lyktes likevel med å gjennomføre pressekonferansen. Der sa han at han vil utfordre valgresultatet innenfor «juridiske og grunnlovsmessige» rammer. Han utdypet ikke om det innebærer en klage til grunnlovsdomstolen.

– Jeg vil ikke avsløre så mye. Vi aksepterer ikke falske resultater, sa Chamisa, som har sagt at hans parti vil presentere beviser for valgfusk på et passende tidspunkt.

Lover etterforskning

Emmerson Mnangagwa skriver på Twitter at opprørspolitiets opptreden nå etterforskes.

– Hendelsene ved Bronte hotell i dag har ingen plass i samfunnet vårt, og vi etterforsker nå hendelsen for å finne ut hva som har skjedd. I løpet av de siste ni månedene har vi beskyttet ytringsfriheten, retten til å samles og retten til å kritisere regjeringen, sier Mnangagwa.

Nelson Chamisa fordømmer politiets handlinger.

– Vi vant dette valget, sier Chamisa, som hevdet at han vant 56 prosent av stemmene.

– Dette er en sørgedag for vårt demokrati, sier han.

USA kritiserer regjeringens voldsbruk i Zimbabwe

Mens valgobservatørene ennå jobber med sin endelige rapport etter presidentvalget, kaller talsperson Heather Nauert i USAs utenriksdepartement regjeringens voldsbruk «uproporsjonal».

– Dessverre har Zimbabwes suksess med å gjennomføre et fredelig valg åpent for internasjonale observatører blitt overskygget av vold og sikkerhetsstyrkenes uproporsjonale bruk av dødelig makt mot demonstranter, sier hun i en uttalelse.

Valget har ført til voldsomme opptøyer i Zimbabwes hovedstad Harare. Chamisa og hans parti MDC mener de kan bevise valgjuks og hevder en forfalskning av valgresultatet var årsaken til at det tok lang tid for valgkommisjonen å offentliggjøre tallene.

– Vi oppfordrer alle politiske ledere til å vise storsinnethet ved seire og være yndige ved nederlag, sier Nauert.