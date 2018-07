May invitert til Macrons feriested for å diskutere brexit

De to lederne møtes på presidentens sommersted, Fort de Brégançon, der Macron og kona Brigitte tilbringer ferien. May og Macron skal både ha et arbeidsmøte og spise en privat middag sammen.

Ifølge kontoret til den britiske statsministeren skal de to diskutere spørsmål knyttet til brexit.

May og ministrene hennes forsøker å overbevise europeiske ledere om å støtte hennes plan for hvordan forholdet mellom EU og Storbritannia skal være etter at britene har forlatt unionen. I et intervju med avisen Evening Standard ber Storbritannias nye utenriksminister Jeremy Hunt Frankrike og Tyskland om å sende et «sterkt signal» til EU-kommisjonen om å inngå en avtale med Storbritannia før landet forlater EU i mars neste år.

Forhandlingene mellom London og Brussel går svært tregt, og Hunt advarer i intervjuet om at faren for at Storbritannia forlater EU uten en avtale, øker for hver dag. Det vil kunne skade økonomien til Storbritannia og de andre EU-landene og føre til at arbeidsplasser går tapt.