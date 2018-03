– Det er åpenbart at noe gikk veldig galt. Det var flere som sa fra til myndighetene om at de var bekymret, men de fikk aldri noe svar, sier Ricardo Ungari (65).

Pensjonisten står på terrassen sin i bydelen Baldunia i Roma og ser ut over en enorm byggeplass.

Det er gått to uker siden han fikk en telefon fra sønnen. På TV hadde de meldt om at det hadde gått et stort ras rett ved siden av Ungaris leilighet. En vei hadde kollapset.

– Det går busser der. Tenk om en av dem hadde blitt tatt av raset. Det er flaks at det ikke gikk med noen liv, sier Ungari.

Han viser frem bildene han tok med mobilen fra leiligheten etter at han kom hjem.

Ricardo Ungari

– Telefonlinjen var kuttet og vi hadde ikke vann eller noen ting, men heldigvis slapp vi å bli evakuert, slik blokken ved siden av ble, sier Ungari.

– Helt klart ikke riktig person for jobben

Noen av naboene Aftenposten snakker med rekker en pekefinger mot myndighetene i Roma som de mener ikke tok gjentatte advarsler på alvor.

Byen er siden 2016 blitt styrt av Femstjernersbevegelsen. Partiet, som blant annet har fått merkelappen «sentrumspopulister», gikk til valg på å ta et oppgjør med korrupsjon og dårlig styring i Roma.

Men etter 20 måneder i jobben har den unge ordføreren Virginia Raggi (39) og partiet fått merke hvor krevende det er sitte ved makten, og hvordan de – fortjent eller ufortjent – ender opp med å få skylden for ting som går galt.

Ordførerens omdømme har også fått seg en knekk på grunn av en korrupsjonsskandale som omfatter en av hennes tidligere rådgivere.

– Jeg hadde virkelig håp for Raggi, men hun var helt klart ikke riktig person for jobben, sier Ungari.

– Det har vært en total flopp, skyter kameraten Mario Della Rocca (89) inn.

ØYSTEIN K. LANGBERG

Sint på ordføreren

En annen av ordførerens kritikere er Massimiliano Tonelli, grunnlegger av den populære bloggen Roma Fa Schifo (Roma er motbydelig), med 165.000 følgere på Facebook.

Senza parole Il video è senza parole perché è come me che sono senza speranze ormai Posted by Roma fa schifo on Thursday, December 7, 2017

Her legges det ut bilder og videoer av søppel, tagging, hullete veier og annen forfallen infrastruktur. Oppdateringene kommer mange ganger om dagen.

«Det er en skam, skam, skam», skrev bloggen om ordførerens håndtering av veikollapsen i Baldunia.

– Nesten hele byen har innsett at Femstjernesbevegelsen ikke brydde seg om annet enn å ta makten, sier Tonelli i et intervju med den amerikanske kringkasteren PBS.

Tonelli sier bloggen pleide å ha sterk sympati med Femstjernesbevegelsen. Slik er det ikke lenger.

– Velgerne deres er blitt fullstendig lurt. Alarmen burde gå over hele landet, sier han.

ØYSTEIN K. LANGBERG

Ser ikke noe annet alternativ

Robert D’Alimonte, professor i italiensk politikk ved Luiss-universitetet i Roma, mener det er åpenbart at ordførerskapet ikke har vært god reklame for Femstjernesbevegelsen, men han er usikker på hvor mye skade det egentlig har gjort nasjonalt.

– Noen er veldig oppgitt, men andre er fortsatt villige til å gi partiet mer tid. Det er ikke som at tidligere ordførere har gjort en veldig god jobb heller, sier D’Alimonte til Aftenposten.

Silvia Puddu (22) tilhører kategorien av velgere som ikke har gitt opp partiet ennå. Hun sier hun er skuffet over utviklingen i Roma, men ser få alternativer til Femstjernersbevegelsen.

ØYSTEIN K. LANGBERG

– Hva ellers skal jeg stemme? Berlusconi? Eller Renzi (leder for sosialdemokratene), som har vært en katastrofe. Det finnes ikke noe alternativ. Jeg tenker at Femstjernesbevegelsen er det minste av mange onder, sier hun.

Berlusconi går frem

Partiet har forsøkt å fremstille seg som moderat og styringsdyktig gjennom valgkampen. Blant annet har det tonet ned skepsisen mot euroen og EU og presentert en rekke mulige statsråder.

Snittet av de siste målingene viser at opprørspartiet kan ende opp med rundt 28 prosent. Det vil være rekord, men likevel kun en fremgang på noen få prosentpoeng fra forrige valg da partiet fikk 25,6 prosent.

Faktisk er det superveteranen Silvio Berlusconi (81) som har hatt kraftigst vind i seilene i valgkampen. Høyrekoalisjonen, bestående av hans eget Forza Italia, Lega Nord på ytre høyre og to mindre partier, ligger an til å kapre 37 prosent av stemmene, ifølge de siste meningsmålingene før valget.

Det kan bety at ingen konstellasjoner får flertall i parlamentet alene. Femstjernesbevegelsen gjør et stort poeng ut av at de er allianseuavhengig, men politikkprofessor D’Alimonte tror den politiske virkeligheten kan komme til å innhente dem også på dette området.

– Hvis de vil ha makt, må de inngå en allianse, men da blir de også mer som alle andre partier. Det kommer en dag da de må ta dette valget, sier han.

