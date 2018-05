President Donald Trump skal kunngjøre sin beslutning om Iran-avtalen på en pressekonferanse klokken 20 i dag, norsk tid. Det har lenge vært forventet at den amerikanske presidenten vil trekke USA ut.

The New York Times siterer «en person som er blitt orientert om samtalen» mellom Trump og Macron på at USA vil trekke seg fra avtalen. Også nyhetsbyrået AP, som siterer to kilder nær Trump, melder at han vil trekke USA ut av avtalen. Nyhetsbyrået AFP sier de har kilder på det samme.

Élysée-palasset i Paris sier imidlertid at Trump ikke ga noen indikasjoner på hva han ville gjøre med Iran-avtalen da de to presidentene snakket sammen tirsdag morgen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge The New York Times' kilder vil Trump gjeninnføre sanksjoner umiddelbart og be om ytterlige straffetiltak. Det kan tyde på at presidenten tar en hardere linje enn mange hadde håpet på. Mange har spekulert i om Trump ville trekke USA ut på en mindre konfronterende måte, slik at det samtidig kunne være åpning for forhandlinger.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Gjennomfører valgløfte

Trump har kritisert avtalen med Iran i flere år, og han lovet allerede i valgkampen at han ville skrote den. Iran-avtalen ble fremforhandlet under president Barack Obama, og den inkluderer de fem faste medlemmene av sikkerhetsrådet: Frankrike, Kina, Russland, USA og Storbritannia. I tillegg deltok Tyskland i det som er blitt kjent som 5+1-gruppen.

President Macron var nylig på statsbesøk i USA. Da forsøkte han å overtale Trump til å bli værende i avtalen. Noen dager senere kom den tyske kansleren Angela Merkel i samme ærend. Europeerne håpet å få Trump til å bli værende ved å love å reforhandle strengere betingelser med Iran.

Negativt utenriksteam

Trumps nye utenriksteam deler presidentens negative holdning til avtalen. Både Mike Pompeo, den nye utenriksministeren, og John Bolton, den nye sikkerhetsrådgiveren, har lenge argumentert for at USA bør trekke seg ut. Også FN-ambassadør Nikki Haley støtter denne linjen.

Det er en skarp kontrast til Trumps sparkede utenriksminister Rex Tillerson og hans sikkerhetsrådgiver HR McMaster, som begge hegnet om atomavtalen.

USAs tidligere utenriksminister John Kerry har i hemmelighet møtt med flere av avtalens partnere de siste ukene for å forsøke å redde avtalen, ifølge The Boston Globe.

Våpenkappløp, krig og økte oljepriser: Dette kan skje hvis Trump skroter Iran-avtalen

AP / NTB scanpix

Kan fortsette uten USA

De siste dagene har både de europeiske partnerne og Iran antydet at avtalen kan fortsette uten USA.

Irans president Hassan Rouhani sa mandag at de vil vurdere en slik løsning.

– Hvis vi kan få det vi vil ha fra avtalen uten USA, så vil Iran fortsette å overholde avtalen, sa Rouhani ifølge Reuters.

I en TV-sendt tale søndag var han mindre forsonende.

– Dersom USA forlater atomavtalen, kommer de til å angre som aldri før i historien, sa Rouhani, uten å utdype hva han la i det.