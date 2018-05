Irans ayatollah fant interessant lesestoff på bokmesse

Forholdet mellom USA og Iran ble dramatisk forverret denne uken, da Trump trakk USA fra den historiske atomavtalen mellom stormaktene og Teheran.

På Khameneis offisielle Instagram-side er det lagt ut flere bilder av ayatollahen på bokmessen i Teheran. På ett av bildene kikker Khamenei i en persisk utgave av Michael Wolffs bok, som skapte store overskrifter da den kom ut i USA i januar.

Boken er beskrevet som et knusende portrett av Trump og hans indre krets, sår tvil ved presidentens mentale helse, og den beskriver Det hvite hus som kaotisk.

Instagram-posten, der det rett og slett står at Khamenei tittet i en bok om president Trump, fikk raskt over 100.000 likerklikk etter at den ble lagt ut fredag. Trump har slått fast at boken er full av løgner.

Da Trump brøt atomavtalen sa Khamenei at han uansett aldri stolte på USA. Prestestyret kommer uansett til å overleve den amerikanske presidenten, mener ayatollahen.

– Denne mannen kommer til å bli forvandlet til støv og hans kropp vil bli mat for marker og maur, mens den islamske republikken vil bestå, sa Khamenei onsdag.