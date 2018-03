Le Pen vil endre navn på Nasjonal front til Nasjonal samling

Under en tale på partiets landsmøte i Lille søndag kunngjorde Le Pen at hun ønsker at partiet skal bytte navn til Rassemblement National, som på norsk kan oversettes til Nasjonal union eller Nasjonal samling.

–Dette navnet, Nasjonal front, har en episk og flott historie. Men for mange franskmenn, selv de som er ærlige, er det en psykologisk barriere, sa Le Pen om partiets gamle navn.

Hun sier videre at partiet nå i «alles øyne» er et parti som er klart for å regjere, og legger til at det nye navnet skal bidra til å åpne for nye og bredere allianser.

–Men det er dere som er til stede her, som skal stemme om hva som blir partiets nye navn. Det er dere som bestemmer, understrekte Le Pen, som tidligere søndag ble gjenvalgt som partileder.

Grunnlegger fratatt ærestittel

Målet med å bytte navn er å ta avstand fra partiets fortid, som i stor grad ble formet av Le Pens 89-årige far Jean-Marie Le Pen.

Han ble ekskludert fra partiet allerede i 2015, som følge av en rekke kontroversielle uttalelser, blant annet om holocaust, men beholdt tittelen som ærespresident.

Tidligere søndag besluttet landsmøtet i Nasjonal front å frata ham også denne. 89-åringen visste hva som kom til å skje, og han var selv ikke til stede under landsmøtet.

–Jeg vil ikke dra til Lille, for jeg ønsker ikke å bli medskyldig i attentatet mot Nasjonal front, sa han før helgens landsmøte.

Parti i motvind

I tillegg til å kutte båndene til Jean-Marie Le Pen og skaffe nytt navn, har Nasjonal front også utformet en ny lederstruktur og utpekt et landsstyre med 100 medlemmer.

Partiet har hatt et klart ønske om å fornye seg etter å ha slitt med både interne stridigheter og tilliten hos franske velgere den siste tiden.

Tidligere valgkampleder Florian Philippot har siden valget i fjor takket for seg og dannet sitt eget parti, mens partiets unge fremadstormende stjerne Marion Marechal Le Pen har trukket seg fra politikken.

Marine Le Pen er selv siktet for misbruk av EU-midler, og meningsmålinger viser at kun 16 prosent vil ha henne som president. For ett år siden mente 24 prosent at hun egnet seg som president.

Motstanderne lite imponert

Nasjonal fronts politiske motstandere har uttrykt skepsis til hvorvidt landsmøtet kom til å føre til noen reell forandring for partiet.

–Du kan forandre navnet, logoen, tapetet, men til sjuende og sist er det en liten familiebedrift som har fremmet interessen til Le Pen-familien i snart 50 år nå, sier Benjamin Grivaux, talsperson for president Emmanuel Macrons regjeringsparti, i et intervju med CNews.

–I bunn og grunn er det egentlig ingenting som forandrer seg, legger han til.