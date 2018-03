Kilder: Opprørere forhandler om evakuering fra Øst-Ghouta

Utsendinger fra opprørskontrollerte Hammuriyeh møtte lørdag representanter for president Bashar al-Assads regime, for å diskutere evakuering fra området der regjeringsstyrkene er på frammarsj. Det opplyser en av dem som deltok i samtalene, under forutsetning av å få være anonym.

– Komiteen diskterte et forslag som garanterer at sivile og opprørere som ønsker å dra fra Hammuriyeh til andre opprørskontrollerte områder, får anledning til dette, sier kilden.

Planen er at de som ønsker, kan bli busset til opprørskontrollerte områder i Daraa-provinsen i sør eller Idlib-provinsen i nordvest.

SOHR bekrefter

– Komiteen møtes søndag for å fatte en beslutning og for informere regimet. Dersom det ikke blir enighet, vil de militære operasjonene i Ghouta gjenopptas, inkludert i Hammuriyeh, sier utsendingen.

Fakta: Fakta om Øst-Ghouta * Øst-Ghouta er et distrikt rett utenfor Syrias hovedstad Damaskus med flere byer og landsbyer. Før borgerkrigen hadde området rundt 2 millioner innbyggere. * Området er kontrollert av opprørere og har vært beleiret av syriske regjeringsstyrker siden 2013. * De om lag 400.000 innbyggerne som er igjen i området, lider under alvorlig mangel på mat og medisiner. * Øst-Ghouta har lenge vært under angrep fra regjeringsstyrker, mens opprørerne har benyttet området for å angripe mål i Damaskus. * Syriske regjeringsstyrker trappet søndag 18. februar opp luftangrepene mot byer og landsbyer i Øst-Ghouta, og over 1.000 sivile er ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) siden drept i fly- og artilleriangrep, rundt 250 av dem barn. * FNs sikkerhetsråd krevde 24. februar at det snarest blir innført en 30 dager lang våpenhvile. Denne har ikke trådt i kraft. * Syriske regjeringsstyrker og alliert milits skal nå ha tatt kontroll av over halvparten av Øst-Ghouta. * Flere kilder hevder at opprørerne nå forhandler med regimet om å bli evakuert til andre opprørskontrollerte deler av landet.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekrefter at det søndag pågikk forhandlinger om evakuering fra de opprørskontrollerte områdene av Øst-Ghouta.

– En beslutning kan når som helst komme når det gjelder Hammuriyeh, Jisreen og Saqba, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

AP / NTB scanpix

Opprørere benekter

Hammuriyeh kontrolleres av opprørsgruppen Faylaq al-Rahman, som på sin side nekter for at det forhandles om evakuering.

– Det pågår verken direkte eller indirekte forhandlinger med den russiske fienden eller deres allierte, sier opprørernes talsmann Wael Alwan.

– Ingen er autorisert til å forhandle på vegne av Ghoutas revolusjonære, institusjoner eller Den frie syriske hær (FSA), sier han.

Syriske regjeringsstyrker har tidligere i krigen inngått lignende avtaler om evakuering fra områder der opprørerne er i ferd med å bli nedkjempet.

På vei

Før helga ble det kjent at en gruppe opprørere fra Tahrir al-Sham var i ferd med å forlate Øst-Ghouta for å bli transportert til Idlib-provinsen.

Tahrir al-Sham er en drøyt ett år gammel allianse av flere islamistiske opprørsgrupper og består for det meste av tidligere medlemmer av Nusrafronten, al-Qaidas forlengede arm i Syria.

Gruppen har et sterkt nærvær i Idlib-provinsen, men har vært blant de mindre opprørsfraksjonene i Øst-Ghouta.

Kriger mot hverandre

Faylaq al-Rahman er en av de største opprørsgruppene i Øst-Ghouta og ledes av Abdul al-Nasr Shamir, en kaptein som hoppet av fra den syriske regjeringshæren i 2012.

Gruppen ble tidligere betegnet som moderate av USA og skal også ha mottatt panservernraketter og andre våpen fra amerikanerne.

Faylaq al-Rahman ligger i krig med den andre store opprørsgruppen i enklaven, Jaish al-Islam, som står på terrorlisten til Russland, Syria, Iran og Egypt, og som også ble omtalt som terrorister av USAs daværende utenriksminister John Kerry i 2016.