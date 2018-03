Peter Madsen i retten: Løy av hensyn til Kim Walls pårørende

– Jeg nekter meg skyldig i forsettlig drap på Kim Wall, var det første Madsen ytret da aktor startet eksaminasjonen av tiltalte.

Aktor spør videre om hvorfor Madsen i flere måneder løy om det som hadde skjedd med Kim Wall om bord på ubåten hans, U3 Nautilus.

– Jeg interesser meg ikke for mye annet enn Kim Walls pårørende. Det som vil bli fortalt senere i dag er en grov fortelling som jeg ikke ønsket å dele med noen.

– Er det av hensyn til Kim Walls pårørende du har løyet?

– Ja. Jeg har gjort det fordi jeg ikke ønsket å dele med verden på hvilken forferdelig måte Kim Wall døde, spesielt ønsket jeg ikke å dele det med hennes pårørende.

Slik forteller Madsen seg om da han kom på land etter å ha blitt reddet opp av vannet, en situasjon som ble dokumentert av journalister som var tilstede etter redningaksjonen.

– Vi har sett på videoen hvordan jeg kom i land. Den situasjonen jeg er i der - der er alt forferdelig. Jeg har ikke forberedt noen forklaring, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg vet bare at Kim er omkommet på Nautilus.

I sin første forklaring til politiet kort tid etter at han ble reddet i land, fortalte han ikke at Kim Wall var død, men i stedet en løgnhistorie om at han hadde satt henne i land på Refsehaleøen utenfor København sentrum.

