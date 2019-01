Heathrow gjenåpnet etter drone-observasjon

– Vi har stanset avgangene mens saken granskes. Vi beklager enhver ulempe dette måtte medføre for passasjerene, het det i en uttalelse fra flyplassledelsen på Twitter.

Sky News melder at Heathrow er gjenåpnet, etter at en drone-observasjon førte til at alle avganger ble innstilt tirsdag ettermiddag.

En talskvinne opplyste til BBC at de jobbet med politiet for å «hindre en trussel» mot flysikkerheten.

– Som følge av sikkerhetstiltak har vi stanset alle avganger, sa talskvinnen.

Ifølge Sky News ble den nordlige rullebanen stengt.

Heathrow er den travleste flyplassen i Storbritannia. Nedstegningen vil få store konsekvenser for lufttrafikken.

Drone stengte Gatwick før jul

Like før jul ble Gatwick flyplass utenfor London stengt, også da på grunn av en drone.

Over 110.000 passasjerer ble rammet da flyplassen stengte og 657 av 760 flyvninger ble innstilt.

Som følge av kaoset som oppsto i etterkant, kom det nye regler for droner. De nye reglene gir britisk politi mer makt til å fjerne droner.

Samferdselsdepartementet i Storbritannia opplyste tirsdag at de nye reglene blant annet gir politiet fullmakt til «ransaking av lokaler og beslag av droner». Dette inkluderer å hente ut elektroniske data som er lagret på enheten.