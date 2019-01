Journalist fengsles etter intervju med homofil mann

Mohamed El-Gheity, en egyptisk journalist, ble denne uken dømt til ett års fengsel. Dommen knyttes til et intervju han gjorde med en homofil mann. Det skriver BBC.

El-Gheity er journalist og eier TV-kanalen LTC TV. Det er et intervju som ble sendt på denne kanalen, som har ført til domfellelsen.

Intervjuet homofil sexarbeider

I intervjuet snakket journalisten med en homofil sexarbeider i Egypt. Mannens identitet var skjult, og intervjuet handlet i stor grad om hans liv som sexarbeider, skriver The Huffington Post.

Intervjuet ble sendt på TV i august i 2018. Kort tid etterpå ble hele kanalen tatt av luften i to uker. Dette ble gjort i kraft av Egypts medieorganisasjon, The Supreme Council for Media Regulation.

Deretter ble en klage meldt inn til myndighetene gjennom den kjente advokaten Samir Sabry. Ifølge BBC gikk klagen ut på at Sabry anklaget El-Ghiety for å «avsløre finansielle fordeler ved å praktisere homoseksualitet».

På bakgrunn av dette ble journalisten dømt for intervjuvirksomheten, og vil bli satt under overvåking i året etter at hans fengselstid er omme.

Egypteren ble i tillegg dømt til å betale en bot på 3000 egyptiske pund, for å «promotere homofili». Beløpet tilsvarer omtrent 1430 norske kroner.

Straffes for «umoralske handlinger»

Homofili regnes ikke for å være ulovlig i Egypt. Samtidig har det i senere tid vært flere tilfeller av straff fra myndighetenes side, der personer som mistenkes for eller anklages for å homofili blir arrestert.

Ifølge BBC gjøres arrestasjonen med utgangspunkt i anklager om «blasfemi, umoralske handlinger eller utskeielser».

Prostitusjon og sexarbeid er for øvrig ulovlig i Egypt.

Filmstjerne risikerte fengsel for kjolevalg

Advokaten som fremmet klagen mot El-Gheity er den samme som gikk til sak mot den Egyptiske skuespilleren Rania Youssef. Her dreide det seg om skuespillerens delvis gjennomsiktige kjole i forbindelse med en filmfestival i Kairo.

Youssef ble tiltalt for å ha «opptrådt uanstendig», og risikerte opptil fem års fengsel. Hun beklaget kjolevalget – og til slutt avsluttet Sabyr saken.

Ifølge BBC sakene om Youssef og El-Gheity eksempler på en rekke lignende saker som Samir Sabry har ført.