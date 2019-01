EU-toppen vil ha «Europas forente stater»: – Morgendagens verden blir en verden av imperier

«Hadde ikke Guy Verhofstadt eksistert, ville EU-motstanderne ha måttet oppfinne ham», har den tyske akademikeren Jan-Werner Müller slått fast.

Verhofstadt som var belgisk statsminister i ni år, leder i dag den sentrumsorienterte og proeuropeiske Alde-fraksjonen i EU-parlamentet. Han er også parlamentets brexit-sjef, og en yndet huggestabbe for kontinentets EU-motstandere.

Der andre går forsiktig frem, snakker Verhofstadt skamløst om behovet for et «Europas forente stater» og en egen EU-hær. «All I want for Christmas is EU», skrev han på Facebook før jul.

Nye institusjoner

Onsdag gjestet politikeren NHO-konferansen i Oslo. Selv i en forsamling som er blant landets mest EU-vennlige, var det nok av dem som syntes han hadde tatt litt mye Møllers tran.

– Å ville ha et føderalt Europa er ikke det samme som å ville lage en europeisk superstat der all makt er i Brussel, sier Verhofstadt til Aftenposten.

– I et reelt føderalt system vil kun det som best kan løses på EU-nivå, bli avgjort der. Så vil de andre oppgavene bli fordelt mellom landene og regionene.

– I kjølvannet av finanskrisen er samarbeidet i Europa allerede fordypet på mange områder. Er vi faktisk på vei mot et Europas forente stater?

– Nei, oppfatningen til nå har vært at det å ta EU videre, handler om politikk, ikke om å endre på regler og institusjoner. Men når du ser på det EU må få på plass fremover, som en bankunion, en ny innvandringspolitikk og et tettere militært samarbeid, så stopper det opp nettopp på grunn av mangelfulle institusjoner.

Les også: Nei, Europa rakner ikke. Men partisystemet gjør det.

Imperienes tidsalder

Det første EU-landene må gjøre er å gå over til flertallsbeslutninger i alle saker. I dag er det for mye som avgjøres ved at alle de 28 medlemmene må være enige, mener Verhofstadt. En slik endring vil gi unionen mer handlekraft, noe den sårt vil trenge fremover, ifølge politikeren.

– Morgendagens verden blir en verden av imperier. Vi kan bare håpe på at de blir gode og ikke onde, sier Verhofstadt.

Kina er ikke en nasjon, men en sivilisasjon, og heller ikke India eller USA kan omtales om vanlige «land», mener han. Skal Europa ha innflytelse i en slik verden kreves en reell union. Det er ikke EU i dag, ifølge Verhofstadt.

– Enten styrer vi Europa samlet, eller så er det andre som styrer oss.

Populær på nett

Verhofstadt er, sammen med den britiske EU-motstanderen Nigel Farage, blant de få som lykkes med å få videoer fra EU-parlamentet til å gå viralt på nettet.

– I din siste bok omtaler du EU som «udemokratisk, ineffektivt og sløsete». Det lyder til forveksling likt kritikken fra nettopp folk som Farage?

– Jeg har sagt at jeg er bedre til å kritisere EU enn EU-motstanderne. I Brussel er altfor mange opptatt av at man for enhver pris ikke må kritisere EU av frykt for at det kan sette unionen i fare. Jeg mener det er helt feil. Vi må våge å snakke om det som ikke fungerer. Men min konklusjon er at vi trenger mer Europa, ikke mindre.

Verhofstadt har 580.000 følgere på Facebook, mer enn noen andre presidenter, kommissærer eller partiledere i Brussel.

– Jeg tror dette engasjementet handler om at vi formulerer en klar og tydelig visjon for Europa. Det er ikke bare vage teknokratiske formuleringer, som Brussel har altfor mye av.

Men engasjementet til tross: Oppslutningen om et Europas forente stater er lunken blant europeere flest. I en undersøkelse YouGov har utført i syv land er støtten størst i Tyskland, der 30 prosent er positive til visjonen. I Storbritannia og de skandinaviske landene er det bare mellom 10 og 13 prosent som er for. Skepsisen er massiv.

Bjørge, Stein

Telefonkonferanse med britene

– I kjølvannet av brexit har det oppstått en debatt i Norge om EØS-avtalen. I fagbevegelsen er skepsisen økende, og det finnes dem som mener at Norge kan få en bedre avtale ved å si opp EØS. Hvordan ser du på muligheten for det?

– Den beste avtalen du kan ha med EU er medlemskap. Den nest beste er å ha tilgang til det indre marked og Schengen gjennom EØS. Det fagbevegelsen sier er akkurat det samme som EU-motstanderne i Storbritannia sa før brexit.

Verhofstadt synes det er «litt forvirrende» at det er fra fagbevegelsen at motstanden kommer.

– Fagbevegelsen i Storbritannia sier jo det stikk motsatte. De vil fortsatt være tett knyttet til det indre marked og tollunionen og ser på EU som et sikkerhetsnett. Kanskje burde de sette opp en telefonkonferanse med norske kolleger.

– Du er EU-parlamentets brexit-leder og følger prosessen tett. Hvor sikker er du på at britene faktisk forlater EU etter planen i slutten av mars?

– Vi har fremforhandlet en avtale, men vi vet rett og slett ikke hva som vil skje videre. Så det kan jeg ikke svare på. Spør meg om en uke!