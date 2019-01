Saken blir oppdatert

Men partiledelsene må nå gå tilbake til sine partier for å sikre at de har ryggdekning. Det vil trolig skje i løpet av fredag eller i helgen.

Både fungerende statsminister Stefan Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson fikk juleferien på seg til å prøve å finne ut av regjeringsspørsmålet.

Ifølge Dagens Nyheter har begge to snakket med de to sentrumspartiene Centerpartiet og Liberalerna. Forhandlingene på begge sider er nå inne i sluttspurten.

Nå skal Socialdemokraterna og Miljöpartiet, som i dag sitter i regjering sammen, ha kommet frem til en enighet med Centerpartiet og Liberalerna. Det meldte Aftonbladet fredag morgen.

Ifølge avisens kilder har partiene blitt enige om spørsmål som familiegjenforening, flyskatt, arbeidsrett og utleieregulering, hvor det har vært stort avstand tidligere. Ingen av partiene vil kommentere saken.

Jessica Gow/TT / NTB SCANPIX

Fakta: Det svenske regjeringskaoset 9. september var det valg i Sverige. Ingen av de to tradisjonelle blokkene, den rødgrønne og den borgerlige, fikk flertall. Ingen av de to sidene ønsker å samarbeide med Sverigedemokraterna. I høst har tre partiledere fått i oppdrag å prøve å danne regjering. Både sittende statsminister Stefan Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson er blitt stemt ned. 16. januar skal det igjen stemmes over statsminister, for tredje gang. Hvis en fjerde statsministeravstemning mislykkes, blir det nyvalg.

Må få ryggdekning

Socialdemokraterna skal ha møte om dette i dag, ifølge avisen. Det samme skal Centerpartiet. Det er ventet at Liberalerna har møte i løpet av helgen.

Centerpartiet og Liberalerna gikk til valg på å danne regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna. Dersom opplysningene til Aftonbladet stemmer, betyr det at de i stedet vil støtte eller være del av en rødgrønn regjering.

Årsaken er at de to borgerlige partiene ikke ønsker at en borgerlig regjering skal være avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna.

Dersom alle de fire partiene blir enige, kan regjeringsspørsmålet bli løst neste uke.

I hjembyen har Louise Erixon fått til det samboeren Jimmie Åkesson drømmer om for hele Sverige.

Har planer for nyvalg

Det har gått fire måneder siden svenskene gikk til valgurnene. Det har tatt historisk lang tid å få dannet ny regjering. Om bare noen dager går fristen ut for å få på plass en ny regjering. Onsdag 16. januar skal Riksdagen stemme over ny statsminister. Blir vedkommende stemt ned, har nasjonalforsamlingen kun en mulighet igjen før det blir lyst ut nyvalg.

Valgmyndigheten har alt funnet ut av et eventuelt nyvalg bør bli 7. april.

Men nå kan det altså se ut til at partiene kan ha blitt enige om en løsning slik at de unngår det.