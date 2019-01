– Jeg er skuffet og lei meg, sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch Thor i en pressekonferanse fredag ettermiddag. Hun kaller dagens hendelser «et svik» og mener velgere er blitt «ført bak lyset».

Centerpartiets leder Annie Löof meldte i dag at hun vil ha sosialdemokraten Stefan Löfven som statsminister.

– Det er en dårlig beskjed for Sverige og en dårlig beslutning for svensk borgerlighet, sier Busch Thor.

Beklager dypt

Fredag offentliggjorde Socialdemokraterna avtaleutkastet som betyr at de trolig fortsetter i regjering med støtte fra de to sentrumspartiene Liberalerna og Centerparti.

Forutsetningen er at alle de fire partienes øverste organ godtar det denne helgen. I så fall vil Sverige få en ny regjering etter fire måneder med usikkerhet og politisk kaos. Svenske velgere gikk til urnene i riksdagsvalget 9. september 2018.

– Det er ikke løsningen vi helst hadde sett, men det er den beste i en vanskelig situasjon, sa Lööf om avtalen.

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Liberalerna og Centerpartiet gikk til valg på en borgerlig regjering med Moderaternas leder Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig som de har forhandlet med de rødgrønne, har de også forhandlet med Ebba Busch Thor og Ulf Kristerssons partier. Men den veien gikk det ikke.

– Jeg er sjelden forbannet, men dette er en riktig dårlig beslutning, sa Kristersson, som i likhet med Busch Thor mente det var et svik mot alle som stemte på den borgerlige alliansen.

– Jeg beklager dette dypt, sa Kristersson. Han fikk en telefon fra Annie Lööf 15.03 fredag, 27 minutter før hun holdt pressekonferanse.

Det er ventet at det blir avklart i helgen om også Liberalerna sier ja til Löfven slik at han kan stemmes frem i Riksdagen neste onsdag. Liberalerna er dypt splittet i spørsmålet.

Les Frank Rossaviks kommentar: Sammenrasket allianse mot Åkesson

Derfor skiftet Lööf side

Centerparti-leder Lööf sier at det var tre grunner til at de støtter en sosialdemokratisk statsminister:

1) Det er behov for en regjering.

2) Centerpartiet vil unngå at Sverigedemokraterna skal få innflytelse over viktige beslutninger.

3) Partilederen mener hun har fått gjennomslag for noen viktige politiske saker. Det handler blant annet om tiltak for å styrke distriktene og småbedrifter.

Avtalen mellom de fire partiene innebærer også at de vil inngå budsjettsamarbeid. Partiene har ikke flertall, men vil trolig lene seg på Vänsterpartiet.

I hjembyen har Louise Erixon fått til det samboeren Jimmie Åkesson drømmer om for hele Sverige.

Jessica Gow/TT / NTB scanpix

– Ikke sikkert

Politisk kommentator Mats Knutsson i Sveriges Television advarer mot å innkassere regjeringsmakten alt nå. Den uklare parlamentariske situasjonen gjør at man ikke kan være sikre på at Sverige får ny statsminister på onsdag, skriver han.

– Uansett hvem som blir statsminister neste uke venter en mandatperiode med store utfordringer og prøvelser, skriver Knutsson.

Flyskatt og språkkrav

Ifølge Sveriges Radio har Centerpartiet og Liberalerna blant annet blitt enige om å gjeninnføre flyskatt, slik Miljöpartiet ønsket. De vil innføre språkkrav for å få statsborgerskap, et krav fra Liberalerna.

De vil også innføre etableringsstopp for privatskoler med religiøs innretning. Partiene skal også ha blitt enige om straffeskjerpelse for æresrelatert kriminalitet.

Fakta: Det svenske regjeringskaoset 9. september var det valg i Sverige. Ingen av de to tradisjonelle blokkene, den rødgrønne og den borgerlige, fikk flertall. Ingen av de to sidene ønsker å samarbeide med Sverigedemokraterna. I høst har tre partiledere fått i oppdrag å prøve å danne regjering. Både sittende statsminister Stefan Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson er blitt stemt ned. 16. januar skal det igjen stemmes over statsminister, for tredje gang. Hvis en fjerde statsministeravstemning mislykkes, blir det nyvalg.

Har tilbud fra to sider

Dagens Nyheter skriver at Moderat-leder Kristersson har kommet med et tilbud til Centerpartiet og Liberalerna som inneholder en klausul om at de ikke skal samarbeide med Sverigedemokraterna.

Striden på borgerlig side handler om forholdet til Sverigedemokraterna. Centerpartiet og Liberalerna vil ikke at en regjering skal være avhengig av støtte fra Jimmie Åkessons parti.

Har planer for nyvalg

Det har gått fire måneder siden svenskene gikk til valgurnene. Det har tatt historisk lang tid å få dannet ny regjering. Om bare noen dager går fristen ut for å få på plass en ny regjering.

Onsdag 16. januar skal Riksdagen stemme over ny statsminister. Blir vedkommende stemt ned, har nasjonalforsamlingen kun en mulighet igjen før det blir lyst ut nyvalg.