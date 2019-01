Vitne: Rival nektet å ta «El Chapo» i hånden. Da fikk den mektige narkobaronen rivalen drept.

I begynnelsen av november startet rettssaken mot den meksicanske narkobaronen «El Chapo» (småen). Den tidligere lederen av det mektige Sinaloa-kartellet risikerer livstid i fengsel hvis han dømmes, blant annet for å ha smuglet over 155 tonn kokain til USA.

I snart to måneder er Joaquin Guzman blitt fraktet frem og tilbake til rettssalen i New York. Der har blant annet agenter fra FBI, tidligere narkotikasmuglere og medlemmer av det fryktede Sinaloa-kartellet vitnet.

Fra vitneboksen er «El Chapo» blitt beskrevet som en mann som lett har tydd til korrupsjon, vold og drap.

Eduardo Munoz, Reuters

Nektet å ta «El Chapo» i hånden – fikk ham drept

Jesus Zambada (57), broren til den nåværende lederen av Sinaloa-kartellet Ismael «El Mayo» Zambada», vitnet om voldskulturen som vokste frem i narkokartellet på 1990 og begynnelsen av 2000-tallet.

Fra vitneboksen fortalte Zambada at «El Chapo» beordret drapet av Rodolfo Carrillo, et medlem av det rivaliserende narkotikakartellet i Juarez.

Fakta: Joaquin «El Chapo» Guzman Mexicansk narkotikabaron. Har kallenavnet El Chapo, eller småen på norsk, fordi han er lav (164 centimeter). Han ble fengslet i 1993, men rømte i 2001. Han ble på nytt pågrepet i 2014. Før pågripelsen hadde amerikanske myndigheter utlovet en dusør på opptil 40 millioner kroner for informasjon som kunne føre til pågripelse av narkobaronen. Han rømte i 2015 fra høysikkerhetsfengselet Altiplano, han ble pågrepet igjen i januar 2016. Ett år senere ble han utlevert til amerikanske myndigheter. 5. november 2018 startet rettssaken mot Guzman. Han anklages for å ha smuglet over 155 tonn kokain til USA. Alle de tolv jurymedlemmene og de seks varamedlemmene i rettssaken vil forbli anonyme og kommer til å være delvis isolert under rettssaken. Hver dag får de politieskorte til og fra retten.

Guzman bestilte drapet etter at Carrillo nektet å ta ham i hånden under et møte, fortalte Zambada.

Drapet av Carrillo, som også var broren til lederen av Juarez-kartellet, ble gjennomført i 2004. Det markerte starten av en lang krig mellom de to kartellene, ifølge Zambada.

Handout / Reuters / NTB scanpix

Brukte hær av leiemordere til å kvitte seg med rivaler

Ifølge Zambada, som selv er tiltalt for blant annet narkotikahandel og for å drive en kriminell organisasjon, brukte Guzman en hær av leiemordere, såkalte sicarios, til å kvitte seg med rivaler.

Broren til dagens leder av det mektige narkotikakartellet fortalte at det «alltid er mange drap» når det oppstår konflikt mellom kartellene. Han fortalte om hvordan «El Chapo» inngikk en allianse med flere narkobaroner for å utkonkurrere Arallano Felix.

Zambada erkjente at han deltok i planleggingen av flere av drapene, men at han aldri personlig drepte noen.

Utbredt korrupsjon

I løpet av rettssaken har det kommet frem at narkotikakartellet har betalt store summer for å kunne drive narkotikavirksomheten så uforstyrret som mulig.

Zambada hevdet selv i retten at han betalte Genaro Garcia Luna, en tidligere føderal sikkerhetssjef, 6 millioner dollar i bestikkelser. Dette gjorde han på vegne av sin bror, skriver nyhetsbyrået AP.

Han forklarte at kartellederne hadde blitt enige om å betale 50 millioner dollar for å få beskyttelse av Garcia Luna. Den tidligere sikkerhetssjefen hevder selv at uttalelsene til Zambada ikke stemmer og beskriver dem som «falske».

Juan Carlos Ramirez Abadia, kjent for å ha gjennomført en rekke plastiske operasjoner for å endre utseende sitt, vitnet om hvordan både han og Guzman betalte myndighetene for å «ikke gjøre jobben deres».

Handout / AP / NTB Scanpix

Han fortalte at Guzman betalte mexicanske myndigheter da han fraktet kokain fra Colombia til Mexico, hvor han skal ha blitt møtt av politibetjenter som hjalp til med å laste kokainen av flyet.

Miguel Angel Martinez, som jobbet for Guzman på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, fortalte fra vitneboksen at Sinaloa-kartellet betalte 10 millioner dollar ved to anledninger til Guillermo Gonzalez Calderoni, en tidligere polititopp i Mexico by.

Til gjengjeld skulle Calderoni varsle ifra hvis kartellet ble etterforsket og beskyttelse.

Calderoni ble flere ganger anklaget for korrupsjon og tortur før han flyttet til McAllen i delstaten Texas i USA. I 2003 ble han skutt og drept, i det som politiet mistenkte var et bestillingsdrap, skriver AP.

Reisen til toppen

Rettssaken mot «El Chapo» viser på mange måter hvordan den 164 centimeter høye mexicaneren sikret seg makten i det mektige Sinaloa-kartellet.

Vitner har forklart hvordan Guzman brukte tunneler under grensen mellom USA og Mexico og falske jalapeño-bokser til å frakte tonnevis av kokain til USA i løpet av 90-tallet og tidlig 2000-tallet.

Jesus Zambada fortalte i retten at de betalte myndighetene rundt 300.000 doller i måneden. Dette ga blant annet Guzman en politieskorte etter at han rømte fra fengsel.

Zambada fortalte at Guzman hadde blitt nervøs da han oppdaget en politibil som nærmet seg.

– Ikke bekymre deg. Dette er våre folk. Ingen kommer til å røre oss, fortalte Zambada den mektige narkobaronen.