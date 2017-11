Dansk par kjøpte nyfødt spedbarn i Polen for 7.300 kroner

I tillegg til den betingede fengselsstraffen, er paret også dømt til samfunnstjeneste for å ha oppgitt falsk informasjon om gutten. Dommen falt i tingretten i Sønderborg onsdag.

Gutten, som i dag er tre år gammel, bor fortsatt hos paret. Der har han det veldig bra, ifølge en psykolog som har observert familien.

Paret hadde i mange år forsøkt å få barn, men ikke lyktes. De vurderte adopsjon, men trodde de ville få avslag på adopsjonssøknaden.

Via internett kom paret i kontakt med en gravid kvinne i Polen, og de ble først enige om at paret skulle betale kvinnen om lag 130.000 kroner for å overta barnet etter fødselen. Men danskene klarte å forhandle ned prisen til 750 euro.

Paret reiste til Polen og hentet barnet da det var født. Ettersom mannen er fra Nederland, oppholdt paret seg der en stund, og de klarte å få utstedt fødselsattest for gutten i Nederland. Det gjorde at de deretter fikk ordnet dansk personnummer til gutten.

Paret har ikke bestemt om de vil anke dommen. Det er heller ikke kjent om gutten skal bli boende hos dem eller sendes tilbake til Polen.