Danske tiltalt for å ha startet den tredje største skogbrannen i Colorados historie

Det melder The Denver Post.

Siktelsen omfatter 141 punkter – ett for hvert hus som brant ned i den omfattende brannen som herjet sør i Colorado.

Brannen oppsto i et øde område i slutten av juni og ødela et område på 47.000 hektar i Sangre de Cristo-fjellene. Over 2.000 hus måtte evakueres og 500 brannfolk ble satt inn i slukningsarbeidet.

Mannen (52) sier han ikke startet brannen med vilje. Han har fortalt etterforskerne at han trodde han hadde slukket et bål han hadde tent til matlaging, men oppdaget dagen etter at det brant rett ved bobilen hans.