Florence, som tidligere var en kraftig orkan, ble søndag beskrevet som et tropisk lavtrykk. Vindhastigheten var ikke mer enn 16 meter pr. sekund tidlig på morgenen.

Men selv om vinden ikke lenger utgjør noen trussel, kommer det fortsatt store mengder regn. Og vannstanden beveger seg gradvis oppover i en rekke elver i Nord-Carolina.

– Flomvannet stiger, og hvis du ikke holder øye med det, risikerer du livet, advarer delstatens guvernør Roy Cooper.

Døde under evakuering

En rekke mennesker har mistet livet i uværet, og ulike kilder opererer med litt ulike dødstall. The New York Times melder at 14 mennesker er omkommet som følge av Florence.

I Nord-Carolina døde en 81 år gammel mann lørdag da han skulle pakke for å evakuere fra kommunen Wayne. I tillegg omkom et ektepar i en husbrann som knyttes til stormen.

To av de første ofrene var en kvinne og hennes baby, som omkom da et tre falt over huset deres.

En 61 år gammel kvinne døde da hun kjørte inn i et tre som hadde falt over en vei i kommunen Union i Sør-Carolina.

Trump-melding

USAs president Donald Trump utstedte lørdag en katastrofeerklæring for Nord-Carolina, noe som betyr at flere fylker vil få tilgang på økonomisk nødhjelp fra Washington.

Lørdag kveld uttrykte han sympati med ofrene på Twitter.

– Dypeste sympati og varme går til familier og venner av ofrene. Må Gud være med dem, skrev han.

Det hvite hus har varslet at Trump vil besøke de berørte områdene neste uke.

Klimaendringene

Florence har forårsaket uvanlig store nedbørsmengder blant annet fordi uværet nærmest har parkert over et område i Nord-Carolina.

Her har det sugd opp fuktig luft fra havet, og tømt vannet som regn over områder på land.

Noen steder har det allerede falt 60 centimeter regn, og meteorologene varsler at det kan komme ytterligere en halv meter nedbør.

Flere forskere som nyhetsbyrået AP har snakket med, mener klimaendringene i dette tilfellet trolig har bidratt til å øke nedbørsmengdene.

Noe av forklaringen er at luften kan holde på mer fuktighet etter hvert som den blir varmere.

Michael Mann ved Pennsylvania State University tror også at flommen ved kysten er blitt forverret som følge av menneskeskapt global oppvarming.

Oppvarmingen har blant annet bidratt til gradvis stigende havnivå over mange år.

