Pompeo, som nylig var på besøk i Israel, sier han ble informert om funnene av statsminister Benjamin Netanyahu søndag.

– Vi har visst om dette en stund og diskuterte det da vi møttes. Jeg vet mange snakker om at disse dokumentene ikke er ekte, men jeg kan bekrefte at det er de, sier Pompeo.

Han understreker at USA fortsatt gjennomgår de flere tusen dokumentene, og han sier også at mye av informasjonen er ny for de amerikanske ekspertene.

Pompeo konkluderer imidlertid ikke med at Iran har brutt atomavtalen, som ble inngått mellom Iran og seks stormakter i 2015. I stedet viser han til at det er president Donald Trump som må ta stilling til om USA opplever at Iran bryter avtalen.

Israels statsminister hevder han har dokumentasjon på at atomavtalen med Iran bygger på en bløff.

– Iran har løyet

Pompeo anklager i stedet Iran for å ha løyet de gangene iranerne hevdet at landet aldri har forsøkt å skaffe seg atomvåpen.

Etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu mandag la frem det han påsto var dokumentasjon på at Iran har brutt atomavtalen, har en rekke politikere og eksperter påpekt at dokumentene kun handler om Irans tidligere atomprogram, og at de ikke beviser at Iran har brutt avtalen.

Pompeo mener likevel at dokumentene har en viss verdi i den pågående debatten.

– Dette mener jeg vil vise hvor omfattende programmet deres var, og jeg mener at det gjør det klart at iranerne i det minste har fortsatt å lyve for sitt eget folk. Iranerne har hele tiden hatt et standpunkt om at de ikke har hatt et slikt program, og dette vil gjøre påstanden om at det ikke fantes noe program, til skamme, mener Pompeo.

Ennå ingen avgjørelse

President Donald Trump har truet med å trekke USA fra atomavtalen innen 12. mai, men USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har sagt at Trump ennå ikke har tatt en beslutning.

Netanyahu mener å kunne føre bevis for at atomavtalen bygger på en bløff, at landet i flere år har hatt et hemmelig våpenprogram, og at avtalen derfor bør skrotes.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som overvåker det iranske atomprogrammet og landets installasjoner tett, har imidlertid fastslått at Iran overholder avtalen som trådte i kraft i 2016.

I henhold til avtalen har Iran bygd ned sitt atomprogram slik at det ikke lenger kan benyttes i våpenproduksjon og åpnet sine atomanlegg for inspeksjoner utenfra.

EU: Gammelt nytt

Også EUs utenrikssjef Federica Mogherini har sett på dokumentene, og hun mener det ikke er hold i Israels påstander.

– Så vidt jeg kan se setter ikke statsminister Benjamin Netanyahu spørsmålstegn ved Irans overholdelse av avtalen, sier Mogherini.

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt, som var blant de første til å kommentere Netanyahus utspill, sier han ikke kan se at Israels statsminister har lagt frem noe nytt.

– Dette bekrefter at Iran stengte ned sitt atomvåpenprogram i 2003, men at landet fortsatte sine teknologiske forsøk. Alt dette er i prinsippet velkjent. Iran anklages ikke for å ha brutt atomavtalen fra 2015, tvitrer Bildt.