Iran truer med å trekke seg fra atomavtalen

– Dersom USA trekker seg fra atomavtalen, vil de umiddelbare følgene mest sannsynlig bli at Iran gjengjelder dette og trekker seg fra avtalen. Da vil det ikke lenger være noen avtale, sier Zarif.

Ifølge Irans utenriksminister kan en amerikansk beslutning om å trekke seg fra atomavtalen også kan få alvorlige følger for president Donald Trumps atomdiplomati overfor Nord-Korea.

AP / NTB scanpix

Bryter løfter

Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som etter planen møter Trump i slutten av mai eller begynnelsen av juni, lovet tidligere i måneden å stanse utviklingen av atomvåpen og langtrekkende missiler, og å ødelegge anleggene for prøvesprengninger. Zarif advarer ham mot å stole på den amerikanske presidenten.

– Alt dere får, tar de lett tilbake. Deretter bryter de løftene de har gitt. Dette gjør USA til en heller tvilsom avtalepartner. Det gjelder dessverre ikke bare atomavtalen, det inkluderer også Parisavtalen om klima, frihandelsavtalen TPP og en rekke andre avtaler de tidligere har forpliktet seg til, sier Zarif.

Krever reforhandling

Atomavtalen med Iran, som trådte i kraft i januar 2016, gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, mot at vestlige land opphever sine økonomiske sanksjoner mot landet.

Avtalen ble inngått med EU, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina og USA. Trump har fra første stund betegnet atomavtalen som en katastrofe og truet med å trekke USA fra avtalen innen 12. mai, dersom den ikke blir reforhandlet.

Fransk helomvending

De øvrige signaturlandene har imidlertid slått ring rundt avtalen og har gjort det klart at det er helt uaktuelt å reforhandle den.

Frankrikes president Emmanuel Macron understreket senest i helgen overfor Fox News at Iran-avtalen tross alt er bedre enn ingen avtale, men gjorde helomvending under et besøk hos Trump i Det hvite hus tirsdag.

– Vi ønsker å jobbe med en ny avtale med Iran, sa den franske presidenten.