Etter en krangel med sine foreldrene bestilte en initiativrik 12 åring fly og hotell på ferieparadiset Bali. Han kom seg helt fra Sydney til Bali mutters alene.

Gutten tok foreldrenes kredittkort og gjorde grundige undersøkelser. Han fant raskt ut at så lenge han var over 12 år kunne han fly med en rekke australske flyselskaper uten en fullmakt fra sine foreldre.

I løpet av ferien hadde gutten brent av over 8000 australske dollar – noe som er over 48 000 kroner – på drømmeferien.

Unnskyldningen hans?

– Det var fantastisk, jeg ville på eventyr, fortalte gutten til 9News.

Pakket sekken og dro på ferie

Gutten hadde vært på Bali med familien tidligere, og var absolutt ikke klar for at årets ferieeventyr ble avlyst. Han fortalte foreldrene sine at han dro til skolen, men tolvåringen pakket sekken og tok sparkesykkelen fatt på vei til flytoget. I løpet av turen var det ingen som lurte på hvorfor han var alene.

– Det eneste de spurte om på flyplassen var passet mitt og identitetskortet fra skolen min som viser at jeg går på ungdomsskolen, fortalte han videre til nyhetskanalen.

Fremme på Bali hadde han ordnet hotellrom, og da han sjekket inn, fortalte han de ansatte på hotellet at søsteren hans var på vei og at han sjekket inn tidlig.

Etter at gutten ble meldt savnet, tok det ikke lang tid før den fortvilte moren også satt på et fly til Bali for å hente hjem sin eventyrlystne sønn.