USA slår til mot narkotikabaser i Afghanistan

En rekke laboratorier er truffet i en serie angrep søndag kveld i den opiumsrike sørlige provinsen Helmand, som regnes som Talibans høyborg.

Fellesoperasjonen mellom USA og den afghanske hæren kom dagen etter at en FN-rapport viste at opiumproduksjonen i Afghanistan – en viktig finansieringskilde for Talibans langvarige opprør – økte med 87 prosent i år da området for valmuedyrking satte ny produksjonsrekord.

General John Nicholson, kommandør for både USAs og NATOs styrker i Afghanistan, sa angrepene var rettet mot Taliban der det gjorde mest vondt og advarte om at flere luftangrep vil følge.

Nicholson understreket at valmuebøndene ikke er målet.

– Vi slo til mot laboratoriene som lager heroin av valmuene. Vi traff lagringsplasser der de oppbevarer sluttproduktet, hvor de lagret pengene sine og deres kommando- og kontrollsteder, sa han.

Ifølge offisielle tall innkasserer Taliban 200 millioner dollar i året på narkotikahandelen.