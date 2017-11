Terrorgruppen IS har utført en rekke angrep med lastebil de siste årene. Det gjør at europeiske byer tar helt nye forholdsregler.

Tidlig i november plasserte Bymiljøetaten i Oslo ut tunge blomsterurner av betong på Karl Johans gate fra Egertorget mot Oslo Sentralstasjon. Hver av krukkene veier 800 kilo, og de settes opp i grupper på tre og tre.

Mens noen hilste tiltaket velkommen, var andre kritiske.

– Det er et dårlig design som gjør området vanskelig å orientere seg i, uttalte førsteamanuensis Even Smith Wergeland ved Arkitekturhøyskolen til NRK.

Oslo kommune understreker imidlertid at løsningen er midlertidig i påvente av at en arbeidsgruppe skal komme med sin endelige anbefaling.

Betong over hele Europa

Den norske hovedstaden er en av mange byer som har satt i verk tiltak for å sikre gater og torg.

I London er det blitt bygget skiller mellom fortauet og veibanen på flere av broene over Themsen etter to terrorangrep med bil tidligere i år, ett på Westminster Bridge og ett på London Bridge.

Heller ikke i Berlin tar myndighetene noen sjanser etter at en stor lastebil i fjor kjørte inn i julemarkedet ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche og drepte 12 og skadet 56 personer.

Store betongklosser er plassert ut ved inngangen til julemarkedet og rundt alle bodene.

Kreative løsninger

Fortsatt er terrorberedskapen høy i mange europeiske land. Så sent som i forrige uke ble seks personer, mistenkt for å være medlemmer av terrorgruppen IS, pågrepet for terrorplaner gjennom aksjoner i flere tyske byer. Målet for angrepet var julemarkedet i byen Essen, ifølge kilder i politiet som lokale medier har snakket med.

Julemarkeder i flere andre land melder om at de vil ha et betydelig politinærvær, men mange er også opptatt av at sikkerhetsoppbudet ikke skal være så dominerende at det ødelegger sjarmen.

I Tysklands største julemarked i Nürnberg består tiltakene mot bilterror blant annet av juletrær i store blomsterpotter. Andre barrièrer skal dekoreres med julepynt, forklarer Yvonne Coulin, lederen for byens turist- og markedsbyrå til DW.com.

Andre byer tar også i bruk nye og kreative metoder. I Augsburg skal bodeiernes varebiler dekoreres og brukes til å beskytte julemarkedet, ifølge FAZ.de.

Terrortiltak ble pakket inn

I byen Bochum har arrangørene gått et steg lenger. Store sekker med stein, som hver veier 1,2 tonn, er blitt plassert ut for å stanse bilterrorister.

En morgen våknet imidlertid innbyggerne opp til at sekkene var blitt pakket inn i gavepapir – med en rød sløyfe på toppen.

– Det var viktig for oss å få de stygge barrièrene til å passe med den generelle, vakre atmosfæren, sier Mario Schiefelbein, sjef i Bochum Marketing til DW.com.

Ifølge Die Welt tok arrangørene affære uten at lokalt politi eller lokale myndigheter visste om innpakningsplanene.

Ifølge avisen var reaksjonene blandede. Ikke alle var fornøyd med at noe så alvorlig som terrorbarrièrer, ble pakket inn med gavepapir og sløyfe.

Bygger inn betongen i København

Det testes nå mange ulike løsninger for terrorsikring rundt omkring i Europa. Her er noen eksempler fra Italia.

En som har sett seg lei av stygge antiterrorsperringer er danske Mads Lauritsen. Han har utviklet en «betongklosskjuler» som det nå finnes flere varianter av i København. Rundt klossen bygger han ting som benker, sykkelstativ og blomsterbed.

