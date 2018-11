Russland sikter ukrainere etter sammenstøt i omstridt farvann

Begrunnelsen er at de ifølge russiske myndigheter har krysset en grense ulovlig, skriver The Guardian.

Ukrainerne ble forelagt siktelsene i en domstol i Simferopol på Krim-halvøya tirsdag ettermiddag. Et medlem av mannskapet ble varetektsfengslet i to måneder, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Ukraina har krevd at det pågrepne mannskapet blir behandlet som krigsfanger.

Det var søndag at to ukrainske marinefartøy og en taubåt, og et mannskap på til sammen 24 personer, ble tatt i arrest av russisk kystvakt. Hendelsen skjedde i Kertsjstredet, et farvann som forbinder ukrainske havner ved Azovhavet med resten av Svartehavet. Russland har bygget bru over stredet mellom den annekterte Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

Ukraina mener deres fartøyer befant seg i et havområde der fartøy fra begge land har tillatelse til å ferdes fritt, i henhold til en avtale fra 2003. Russland mener de brøt russisk og internasjonal lov.

Avhør

Myndighetene i Kiev innrømmer at tre av mannskapet var agenter. De skulle utføre en etterretningsoperasjon som svar på «psykologisk og fysisk press» fra russisk etterretning, ifølge en uttalelse fra Kiev.

Ukrainske myndigheter utdyper ikke dette, men har uttalt at det dreide seg om et «rutineoppdrag».

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener det dreier seg om en «provokasjon» iscenesatt av Ukraina, melder BBC. FSB har publisert videoopptak fra avhør med tre av ukrainerne. En av dem, Vladimir Lesovoj, sier han ikke var klar over at det dreide seg om en provokasjon.

Den ukrainske marinens ledelse sendte deretter ut en uttalelse der det het at det pågrepne mannskapet var blitt tvunget til å lyve.

Sanksjoner

EU kan vurdere ytterligere sanksjoner mot Russland som følge av saken, opplyser Østerrike, som dette halvåret har det roterende formannskapet i EU.

– Vi får se hva tiden bringer når det gjelder ytterligere sanksjoner. Vi skal ha et møte i desember, sa Østerrikes utenriksminister Karin Kneissl tirsdag.

– Alt avhenger av fremstillingen av hendelsene og begge parters handlinger. Men det er behov for gjennomgang, sa Kneissl videre.

Saken har skapt stor bekymring i EU og NATO, og FNs sikkerhetsråd kom under et krisemøte mandag med krass kritikk mot Russland. Samme dag vedtok Ukraina å innføre unntakstilstand som trer i kraft onsdag.

Tirsdag snakket Tysklands regjeringssjef Angela Merkel med Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Petro Porosjenko på telefon. Hun ba partene om å vise tilbakeholdenhet og innlede dialog. Putin ga i samtalen uttrykk for bekymring, ifølge sitater gjengitt av Kreml.

Venter flere episoder

Forsker Tor Bukkvoll mener verken Russland eller Ukraina har noe å tjene på en ytterligere opptrapping etter sammenstøtet ved Kertsjstredet.

– En eskalering til full krig er lite sannsynlig, men jeg tror absolutt vi vil se flere lignende episoder i tida framover, sier Bukkvoll, som er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), til NTB.

Han viser til at det i Ukraina er bekymring for at Russland kan ha planer om å okkupere mer territorium for å opprette en landkorridor til Krim, eller til og med for å ta kontroll over hele den ukrainske sørkysten.

– Men skal du gjøre noe sånt, må du okkupere et område ganske langt innover i landet. Det vil være en enormt stor operasjon, sier Bukkvoll, som tviler på at dette vil skje.