Den drepte journalisten planla internetthær og kalte i private meldinger saudi-kronprinsen «udyr» og «Pac-Man»

En skyldtynget venn kommer nå med det som kan være viktige opplysninger om det mystiske drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i oktober.

– Hackingen av telefonen min spilte en stor rolle i det som skjedde med Jamal, det er jeg virkelig lei meg for å si, sier aktivisten Omar Abdulaziz til den amerikanske nyhetskanalen CNN.

Fakta: Khashoggi-drapet Saudiarabiske Jamal Khashoggi (59) ble drept etter at han 2. oktober gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul for å ordne skilsmissepapirer. 15 saudiarabiske agenter skal ha utført drapet. Saudi-Arabia har innrømmet at drapet fant sted på konsulatet, men påstår at de 15 handlet på egen hånd. Khashoggi var journalist og skrev kritiske artikler om hjemlandet i The Washington Post.

Et barn som måtte stoppes

Abdulaziz har gitt CNN tilgang til blant annet beskjeder, lydopptak og videoer som han og Khashoggi det siste året utvekslet gjennom meldingstjenesten Whatsapp.

Korrespondansen viser en Khashoggi som ikke er tilbakeholden i sin kritikk av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Han karakteriserte kronprinsen som et barn som elsker makt og undertrykkelse og som må stoppes. Kronprinsen er et «udyr» og en «pac man», skrev Khashoggi, med referanse til den gule dataspillfiguren som beveger seg rundt i en labyrint og spiser alt den kommer over.

– Jo flere ofre han spiser, jo mer vil han ha, skrev journalisten til sin aktivistkamerat.

Andres Martinez Casares / Reuters/ NTB scanpix

– Gud hjelpe oss

CNNs innsyn viser også at Khashoggi og Abdualiziz planla å starte en internetthær med navn «cyber bees» – digitale bier. Gruppen skulle samle inn penger og sende utenlandske SIM-kort til dissidenter i Saudi-Arabia. Slik skulle dissidentene kunne sende Twitter-meldinger uten å bli sporet opp.

Meldingsutvekslingene forteller en historie om det som kan virke som en redd journalist.

For i august fikk aktivistvennen Abdulaziz beskjed fra saudiarabiske myndigheter om at de kjente til planleggingen. Han fortalte dette videre til Khashoggi. Svaret fra journalisten var kort:

– Gud hjelpe oss.

To måneder senere ble han drept.

– Skyldfølelsen dreper meg, forteller Abdulaziz til CNN nå.

Virginia Mayo / NTB scanpix

Sendte 11 meldinger

Gåten rundt Khashoggi-drapet er ennå ikke løst. Men på lørdag kom nye opplysninger om at kronprinsen i timene før og etter drapet skal ha vært i kontakt med personen som trolig koordinerte drapet. Saud al-Qahtani, som omtales som prinsens nærmeste rådgiver, mottok 11 meldinger fra kronprinsen.

Den amerikanske etterretningstjenesten CIA, som etterforsker drapet, antyder overfor The Wall Street Journal at kronprinsen beordret Khashoggis død.