Flere drept i taliban-angrep i Afghanistan

Taliban-bevegelsen gikk målrettet til angrep mot en militærpost i provinsen fredag morgen. Taliban utløste skudd mot posten i timevis, før militæret gikk til motangrep, opplyser politisjefen i provinsen, Abdul Rashid Bashir.

Minst sju politimenn og ti soldater ble drept under angrepet. Tolv soldater skal være skadd. Bahir opplyser samtidig at Talibans soldater ble hardt skadd under angrepet, uten å utdype videre.

I etterkant av angrepet har Talibans talsperson Zabihullah Majahid opplyst at Taliban påtar seg ansvar for angrepet.

Taliban-bevegelsen gikk også til angrep mot en politistyrke i den vestlige Farah-provinsen torsdag kveld. Sju politimenn ble drept og tre ble såret i angrepet i byen Farah.

Den islamistiske bevegelsen har stått bak nesten daglige angrep mot Afghanske sikkerhetsstyrker den siste tiden. Opprørsbevegelsen kontrollerer nå nær halvparten av landet, ifølge nyhetsbyrået AP.