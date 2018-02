– Jeg tror Mike Pence er påvirket av det han har sett i Sør-Korea, sier direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, til Aftenposten.

Han viser til at Sør-Korea som vertsnasjon av de olympiske lekene inviterte Nord-Korea, til tross for at statene rent teknisk fortsatt er i krig med hverandre.

– Det har hatt stor følelsesmessig betydning å se de to landene gjøre noe sammen igjen, sier Helgesen.

Under åpningen av lekene viste USAs representant, visepresident Mike Pence bokstavelig talt nordkoreanerne en kald skulder.

Sittende bare noen meter fra Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong, nektet den amerikanske visepresidenten å snu seg og anerkjenne henne.

På vei hjem fra Pyeongchang kan det imidlertid virke som visepresidenten hadde kommet på andre tanker. Da sa Pence til Washington Post at USA vil fortsette sanksjonene mot Nord-Korea, men at de er villige til å snakke med landets myndigheter.

I forkant av OL- avslutningsseremonien søndag, sa den nordkoreanske delegasjonen seg villig til å møte USA for samtaler.

Helgesen sier Pence har vært under press fra alle kanter.

– Alternativet er krig

– Sør-Korea har en demokratisk valgt president som nå åpner for dialog med sin mangeårige fiende. Som alliert setter USA Sør-Korea i en vanskelig situasjon om de fortsatt fremholder å ikke ville møte Nord-Korea til samtaler, sier Helgesen.

Han sier det også har vært press fra Russland og Kina.

Praksisen til USA har gått ut på at de ikke belønner dårlig oppførsel. Det vil si at så lenge Nord-Korea fortsetter med rakettoppskytninger og videreutvikling av atomvåpenprogrammet, vil USA ikke gå med på å møte Nord-Korea for samtaler.

Å flykte kan koste livet. Hvert år velger likevel tusenvis å gjøre det. Vi har møtt noen av dem som kom seg i sikkerhet gjennom Kina til Sør-Korea.

– Det er i alles interesse at de to landene møtes. Alternativet er krig, og Trump snakker om det som om det bare er noe man må regne med: En krig med et par millioner døde, sier Helgesen.

Et offisielt møte mellom de to landene vil ifølge Helgesen i første omgang skje på departementsnivå.

– Hvis det skal få betydning, må det i neste omgang opp på viseministernivå.

– Også er det vel en forutsetning at Kim Jong-un og Trump slutter å kaste snøball på hverandre?

– Jo, det må til, men selv om det kommer forskjellige signaler fra regjeringen, tror jeg nordkoreanerne har såpass profesjonelle diplomater at de ikke lar seg fornærme av utspill fra Trump.

Skal ikke undervurdere betydningen av relasjoner mellom partene

Fredag varslet Trump ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea. Sanksjonene fører til at alle aktiva i USA fryses, og forbyr amerikanske selskaper eller personer å ha forretningsmessig kontakt med dem.

Trump truet med videre opptrapping om Nord-Korea ikke gir etter for det økonomiske presset.

– Fase to kan bli veldig tøff og veldig, veldig uheldig for verden, sa Trump.

Geir Helgesen tror en dialog mellom Nord-Korea og resten av verden nå er nødvendig. Enten det er med søstre og brødre i sør, eller «hovedfienden», USA.

–Det beste som kan komme ut av en dialog, er at partene etablerer et dialogforum med det formål å ha et fast møtested, fysisk eller virtuelt, som kan brukes til å fremme avspenning, og etter hvert til å diskutere mer konstruktive relasjoner, sier Helgesen og legger til.

– Man skal slett ikke undervurdere betydningen av personlige relasjoner mellom partene, det har vi sett gode eksempler på tidligere i denne konflikten.