I onsdagens utgave av programmet Uppdrag granskning settes søkelyset på en politimann som deltok i etterforskningen av drapet på Sveriges statsminister Olof Palme. Mannen skal ha bidratt sterkt til at Pettersson ble tiltalt.

Etterforskeren anklages for å ha tilbudt store summer til kjente rusmisbrukere i det kriminelle miljøet hvis de vitnet mot Pettersson. I 1987 lovet den svenske regjeringen en belønning på 50 millioner kroner til de som kunne komme med avgjørende opplysninger om hvem som drepte Palme.

Claudio Bresciani / NTB scanpix

Politiet avviser anklagene

Petterson var selv rusmisbruker og kriminell. Han ble dømt for drapet i 1988, men frikjent i ankesaken året etter.

Flere rusmisbrukere har opp gjennom årene hevdet at politiet lokket dem med penger og manipulerte deres vitnemål, men anklagene ble aldri bevist

Nå viser et lydbånd fra et politiavhør med en av rusmisbrukerne at de hadde rett, ifølge Uppdrag granskning.

Men den navngitte politietterforskeren avviser anklagene.

– Disse vitnene var overhodet ikke interessert i penger, sier den nå pensjonerte politimannen til Aftonbladet.

Advokaten Leif Silbersky, som har sett på materialet, er opprørt over det som kommer frem.

– Dette er en skam, som fører skam over hele det svenske politivesenet. Slikt har man ikke lov til å gjøre. Det er en direkte tjenestefeil. Man lyver jo. Man utleverer et ufullstendig materiale, sier Silbersky til SVT.