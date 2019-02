Flere delstater i USA sliter med større meslingutbrudd. Majoriteten av de smittede er uvaksinerte barn.

Minst 79 tilfeller av meslinger er meldt inn til helsemyndighetene i USA hittil i 2019. Det er allerede på nivå med hele 2016, og mer enn en femtedel av de 372 tilfellene i hele 2018 – et av de verste smitteårene på lenge.

De fleste smittede bor i delstaten Washington, som erklærte folkehelsekrise i slutten av januar.

I regionen Clark County har 49 personer fått påvist meslinger.

Av disse var 41 ikke vaksinert. 34 av dem er barn mellom 1 og 10 år. Mandag ble det første tilfellet påvist hos en person over 30 år.

Gillian Flaccus, AP / NTB scanpix

Stort utbrudd i New York

Tilsammen har ti stater meldt inn individuelle tilfeller av meslinger til nasjonale helsemyndigheter i 2019.

I området rundt Houston i Texas er det påvist minst seks smittetilfeller hittil i år.

Også delstaten New York sliter med å få kontroll på et av de største meslingutbruddene på flere tiår.

Helsemyndighetene i delstaten opplyser til CNN at minst 209 tilfeller er blitt innmeldt siden oktober. Over 60 av dem har vært i bydelen Brooklyn.

I et av de rammede fylkene, Rockland County, er vaksineandelen så lav som 60 prosent, mot delstatsgjennomsnittet på 92,5 prosent.

Fakta: MMR-vaksinen MMR-vaksinen beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. I Norge gis den første gang til barn på 15 måneder, og i en ny dose i 11-årsalderen. To doser av MMR-vaksinen er nok til å beskytte mot meslinger med 97 prosent sikkerhet. Et gjennomsnitt på 95 prosent vaksinerte må til for å oppnå flokkimmunitet. På verdensbasis ligger gjennomsnittet av vaksinerte på rundt 85 prosent for første dose, og 67 prosent for andre dose. Kilde: Centers for Disease Control and Prevention, Folkehelseinstituttet, Verdens helseorganisasjon

Eric Risberg, AP / NTB scanpix

Kommer inn med reisende

Nesten alle de smittede i New York tilhører ultraortodokse jødiske miljøer, der andelen ikke-vaksinerte er høy.

New York Times skriver at det pågående utbruddet startet i høst, da reisende kom tilbake til USA fra land som Israel og Ukraina, hvor det var større utbrudd i 2018. Helsemyndighetene har nå store utfordringer med å få konservative grupperinger til å samarbeide om å få overtaket på viruset.

USA utryddet meslinger i 2000. Siden da har alle registrerte smittetilfeller startet i utlandet.

I 2018 tok 82 personer med seg viruset inn i USA, noe som er det høyeste tallet siden 2000.

Marko Djurica, Reuters / NTB scanpix

Global vaksineskepsis

Etter mange år med reduksjon i dødsfall forårsaket av meslinger, meldte Verdens Helseorganisasjon (WHO) i fjor at smittetilfellene økte igjen i 2017. Det året var det hele 30 prosent flere smittetilfeller på verdensbasis enn året før.

WHO peker på vaksineskepsis som en av årsakene til at smittetilfellene nå øker.

Organisasjonen har varslet at vaksineskepsis vil utgjøre en av de ti største truslene mot global helse i 2019.

I flere miljøer i USA har særlig forestillingen om at vaksiner kan føre til autisme, fått grobunn. En rekke større studier har imidlertid for lengst avvist denne forbindelsen.

Nylig fikk to antivaksine-aktivister i Minnesota plass i et offentlig råd om autisme. Det vakte reaksjoner blant dem som mener synligheten vil bidra til å gjøre vaksineskepsis mer troverdig.

Nacho Doce, Reuters / NTB scanpix

Vaksineskeptisk regjering i Italia

Også i Europa har andelen av befolkningen som vaksiner seg, sunket.

I 2017 fikk over 5000 italienere meslinger – en seksdobling fra året før. Fire mennesker døde. Bare Romania hadde flere tilfeller av meslinger det året.

Den populistiske regjeringen i Italia består av flere vaksineskeptikere, og i fjor avskaffet regjeringen en lov som påla foreldrene å vaksinere barna.

Ifølge Folkehelseinstituttet har smittespredningen i Europa forekommet særlig i befolkningsgrupper som av ulike grunner har lav vaksinasjonsdekning, som romfolk og andre reisende befolkningsgrupper, visse ortodokse trossamfunn, og alternative livssynsretninger som det antroposofiske miljøet rundt Steinerskolen.

Tilsammen ble det bekreftet 6,7 millioner tilfeller av meslinger på verdensbasis i 2017. 110.000 mennesker døde.

Fakta: Symptomer på meslinger Først feber, hoste, snue og lysskyhet. I løpet av et par dager små, hvitaktige flekker i munnen omgitt av en rød sone. Deretter fallende feber som så stiger samtidig med begynnende meslingutslett. Utslettet begynner vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen. Utslett, vedvarende feber og andre symptomer varer vanligvis to til fem dager. Feber utover utslettstadiet kan være tegn på komplikasjon. Kilde: Folkehelseinstituttet

Leo Correa, AP / NTB scanpix

Svært smittsomt

Meslingviruset er svært smittsomt, og kan overleve i luften i opptil to timer etter at smittekilden har forlatt et rom.

Selv om dødeligheten er lav i industrialiserte land, kan viruset føre til alvorlige komplikasjoner hos små barn.

Meslinger er så godt som utryddet i Norge, etter at MMR-vaksinen ble innført på 1980-tallet. Siden har det vært sporadiske tilfeller av importsmitte fra utlandet.

Det siste store utbruddet av meslinger i Norge var i 1997, da 82 personer fra steinerskolemiljøet på Nesodden ble smittet.