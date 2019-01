Tirsdag ettermiddag og kveld er det ny brexit-debatt i det britiske Underhuset. Igjen skal Theresa May prøve å finne vei ut av kaoset.

– Hele verden vet hva vi ikke vil. Nå må vi gi beskjed om hva vi vil, sa Theresa May da hun startet debatten like før klokken 15.

To måneder før Storbritannia melder seg ut av EU, vet ingen på hvilken måte utmeldingen vil skje. Derfor er det som skjer i kveld viktig:

REUTERS TV / NTB scanpix

1. Hva er det egentlig som skal skje i Underhuset?

Underhuset skal stemme over en rekke endringsforslag til Theresa Mays skilsmisseavtale. Avtalen ble nedstemt med historisk stort flertall for to uker siden. De nye forslagene er fremmet av folkevalgte fra begge sider, både regjeringspartiet (De konservative) og opposisjonen.

May håper at det vil bli flertall for endringer som kan gjøre at avtalen likevel blir spiselig i Underhuset. Hvis det skjer, vil hun vende tilbake til Brussel og be EU om å komme britene i møte. Hennes talsperson sa tirsdag at May mener det er nødvendig å reforhandle deler av avtalen.

– Mays plan B er at avtalen som ble så heftig nedstemt, skal modereres etter avstemningene i dag. Det vil altså være en veiviser på hva som skjer videre frem mot neste avstemning i midten av februar, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

I midten av februar er det ventet at statsminister Theresa May vil vende tilbake til Underhuset med en versjon 2.0 av brexit-avtalen.

Peter Morrison / AP/NTB scanpix.

2. Hva slags forslag er det snakk om?

Det er fremmet en rekke forslag, og det er Underhusets ordstyrer, speakeren John Bercow som avgjør hvilke som når frem til avstemning.

Et forslag det er knyttet stor spenning til, kommer fra Labour-politikeren Yvette Cooper. Det sier at britene ikke kan forlate EU uten noen avtale og at de dermed må be om utsettelse av utmeldelsen til nyttår hvis det ikke er flertall for noen avtale innen 29. mars.

– Jeg tror Coopers forslag vil styre mye av det andre som skjer i Underhuset i kveld, sier Mustad.

Et annet forslag som får mye oppmerksomhet, kommer fra den konservative politikeren Graham Brady. Det handler om den såkalte reserveløsningen for Nord-Irland. Han foreslår at det lages en «alternativ» løsning for grensen mellom Nord-Irland og republikken Irland for å unngå ordinær grensekontroll («hard border»). Ifølge Reuters vil Theresa May støtte dette forslaget. Men det er høyst uklart hva den alternative løsningen er.

Hva som skal skje med grensen mellom republikken Irland og Nord-Irland, er et av de aller vanskeligste spørsmålene.

Alastair Grant / AP/NTB scanpix

3. Men kan britene bestemme dette ensidig?

Nei. Britene er avhengig av at EU kommer dem i møte hvis de kommer med endringsforslag. Men Theresa Mays håp er at det å vende tilbake til Brussel med en visshet om at en avtale vil få flertall hjemme i London, vil øke kompromissviljen i EU.

– I dag har vi mulighet til å vise EU hva som trengs for å få en avtale gjennom Underhuset, sa May tirsdag ettermiddag.

En av EUs forhandlere, Sabine Weyand, har ikke gitt britene mye håp om at det finnes et alternativ mellom grensekontroll og åpen grense.

– Vi har studert alle grenser på hele kloden, alle grenser EU har med et tredjeland, og det finnes rett og slett ikke noe alternativ til kontroll, sa Weyand i går, ifølge Reuters.

REUTERS TV /NTB scanpix.

4. Hvor viktig er kveldens avstemning?

– Den er viktig fordi det gir føringer på hva som skjer etterpå, på Theresa Mays plan B, sier Mustad.

Det er fortsatt helt uklart hvordan utmeldingen av EU vil skje, to måneder før britene etter planen skal forlate unionen.

– For oss som har holdt på med dette i 30 år, er dette veldig spesielt. Det ligger ingen oppskrift for dette hverken i britisk historie eller i EU. Det er helt upløyd mark hver uke. Det skrives historie nesten hver dag, sier Mustad.

Det er derfor åpent om kveldens avstemning vil gi noen avklaring eller ikke.

Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

5. Hva konkret vil skje i Underhuset?

Theresa May åpnet altså debatten noe etter lunsjtid britisk tid.

Det er ventet at selve debatten vil være over like før klokken 20 norsk tid og at avstemningen starter da.

Samtidig foregår det forhandlinger på bakrommet i ellevte time. Blant annet skal to fløyer av det konservative partiet ha kommet frem til et kompromissforslag som de mener kan gi en løsning, ifølge The Guardian. EU-kritikeren Jacob Rees-Mogg skal være med på forslaget. Men det er uklart hvordan dette skal fremmes.

– Det underlige er at Theresa May ikke har strukket ut hånden til de andre partiene for lenge siden. I Norge er vi vant til å snakke med samtaler på tvers av partier. I Storbritannia er de vant til sterke flertallsregjeringer. Og Theresa May har vært veldig sta, sier Mustad.