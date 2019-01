Flyet var på vei fra New York til Honolulu med 253 passasjerer og et mannskap på tolv da mannen døde, fem timer etter at flyet tok av fra New York.

Leger som var om bord, ga mannen førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Han hadde vært ansatt i Hawaiian Airlines i 31 år, m ifølge selskapets talskvinne Ann Botticelli.

Passasjerene ble sendt videre med andre fly fra San Francisco.