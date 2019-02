Over 60 kan ha mistet livet i oversvømte gullgruver i Zimbabwe

Vann begynte å trenge inn i to ubrukte gruvesjakter i byen Kadoma tirsdag kveld. I sjaktene skal det ha vært mellom 60 og 70 gullgravere. Fredag erkjente myndighetene at det er små sjanser for å finne noen i live.

– Det jobbes intenst for å pumpe vannet ut av de oversvømte gruvegangene før ofrene kan hentes ut, sier July Moyo, Zimbabwes minister for lokalt selvstyre.

President Emmerson Mnangagwa har erklært nasjonal krisesituasjon. Zimbabwe er også rammet av økonomisk krise, og regjeringen ber både bistandsgivere og aktører i næringslivet bidra med midler til redningsaksjonen og hjelp til de etterlatte.

Gullgraverne oppholdt seg trolig ulovlig i de nedlagte gruvesjaktene da ulykken skjedde. Zimbabwe har store forekomster både av gull, diamanter, platina, kull og kopper.

Tsvangirayi Mukwazhi, AP / NTB scanpix

