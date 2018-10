Dermed er oppdraget over for NASA-sonden etter ni og et halvt år.

Det ubemannede teleskopet har vist at det finnes milliarder av planeter og revolusjonert menneskets forståelse av universet, sier eksperter.

Kepler har satt astronomene i stand til å finne fjerne planeter ved å måle regelmessige endringer i stjernes lysstyrke. Når planeter i bane passerer foran en stjerne, skjer det en liten, men målbar endring i stjerneskinnet.

– Kepler har vist at 20 til 50 prosent av stjernene som er synlige på nattehimmelen, sannsynligvis har små steinplaneter på størrelse med jorda i en avstand til morsstjernen som regnes som beboelig, sier NASA i en uttalelse.

Det betyr med andre ord en avstand fra stjernen der flytende vann, som er nødvendig for liv slik vi kjenner det, kan samles på overflaten.

NASA var forberedt på at Kepler ikke kunne holde det gående stort lenger. Forskerne har derfor konsentrert seg om å hente ned alle forskningsdata fra romfartøyet før kontakten går tapt.

En lang rekke av NASAs romfartøy har de siste månedene fått problemer. Mars-roboten Opportunity har stanset etter en støvstorm på planeten i slutten av mai. Astroidesonden Dawn gikk tom for drivstoff for noen uker siden, og romteleskopene Hubble og Chandra har begge hatt problemer med gyroer.

Keplers arvtaker, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), ble skutt opp i april. Den har kapasitet til å granske langt flere stjerner enn Kepler.