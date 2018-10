Klimaendringene påvirker mennesker over hele kloden, men noen merker endringene tydeligere enn andre. For småbønder i Kenya er de en direkte trussel mot livsgrunnlaget deres.

Bonden Kisilu Musya bestemmer seg for å kjempe for familiens overlevelse. Ved hjelp av en norsk filmskaper og et kamera vil han vise hvordan global oppvarming påvirker familien. Han tar klimakampen hele veien fra den kenyanske landsbygda til klimatoppmøtet i Paris.

Jo nærmere han kommer maktens sentrum, desto vanskeligere blir kampen.

Julie Lillesæter

Prisbelønnet og kritikerrost

Thank you for the rain er en film om pågangsmot og håp som effektivt viser hvordan enkeltpersoners liv ødelegges av klimaendringene. Den er solgt til mer enn 65 TV-kanaler over hele verden og har vunnet en rekke internasjonale filmpriser.

Regissør Julia Dahr havnet i 2016 på Forbes-liste over «30 under 30 i Europa som forandrer fremtiden i mediene». Nylig ble hun også plukket ut av Norsk film institutt og Talent Norge til å delta i et nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere. Av 123 søkere er hun en av 12 som vil motta finansiell støtte og tett oppfølging de neste tre årene.

