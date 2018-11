Tyrkias påtaleansvarlige la onsdag frem sin første offentlige fremstilling av måten de mener journalisten Jamal Khashoggi ble drept på i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Dette er det vi nå vet:

Bevisene tyder på at Jamal Khashoggi ble kvalt umiddelbart etter at han kom til konsulatet, ifølge førstestatsadvokat Irfan Fidan. Påstander om at han ble torturert, ser altså ikke ut til å stemme.

Tyrkisk og saudiarabisk påtalemyndighet er enige om at drapet var planlagt.

Can Erok /AP/NTB scanpix

15 saudiarabiske agenter hadde kommet til konsulatet for å møte Khashoggi. Disse agentene og tre andre er blitt arrestert i Saudi-Arabia. Fem saudiarabiske tjenestemenn har fått sparken.

Saudi-Arabias påtaleansvarlige, sjeik Saud al-Mojeb, har vært i Tyrkia i tre dager for samtaler med sin tyrkiske kollega.

– Til tross for våre gode intensjoner har det ikke kommet noe ut av samtalene, skriver den tyrkiske påtalemyndigheten.

OSMAN ORSAL /Reuters/NTB scanpix

Fakta: Khashoggi-drapet Den saudiarabiske Jamal Khashoggi (59) gikk den 2. oktober inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han hadde da vært bosatt i USA i et år og skrev kritiske artikler om hjemlandet i Washington Post. Hensikten med å besøke konsulatet var å få skilsmissepapirer som ville gjøre det mulig for ham å gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Khashoggi kom ikke ut igjen. Tyrkiske myndigheter lekket snart til pressen at de mente Khashoggi var blitt drept. Saudi-Arabia nektet i to uker før de innrømmet at han var blitt drept der inne. 15 saudiarabiske agenter som kom til Istanbul med privatfly, skal ha gjennomført drapet. Saudi-Arabia hevder disse agentene opererte uten klarering fra landets ledelse, noe mange stiller seg tvilende til.

Dette er de gjenstående mysteriene:

Hvilke bevis har man for at drapet var planlagt?

Den tyrkiske påtalemyndigheten sier Khashoggi ble kvalt umiddelbart. Men hvordan kan de bevise at det var planlagt?

Kan det utelukkes at mennene tok strupetak på Khashoggi for å pasifisere ham, og at han døde ved et uhell? Det var dette Saudi-Arabia hevdet da de måtte innrømme drapet.

Hvor er det blitt av liket?

Tyrkisk påtalemyndighet mener liket ble «partert og ødelagt». Den saudiarabiske påtalemyndigheten tilbakeviser nå at agentene som drepte Khashoggi, hadde en lokal partner i Istanbul som tok seg av liket.

Tyrkiske myndigheter arbeider nå ut fra en teori om at levningene ble løst opp i syre, ifølge Washington Post.

AP/NTB scanpix

Hvem ga ordren til drapet på Khashoggi?

Saudiarabiske myndigheter hevder mennene som reiste til Istanbul, ikke hadde fått klarering fra ledelsen i Saudi-Arabia.

Landets mektige kronprins Mohammed bin Salman har kalt drapet en fryktelig forbrytelse og lovet at gjerningsmennene vil bli stilt til ansvar.

Ifølge tyrkiske og amerikanske medier har imidlertid flere av de mistenkte i saken tette forbindelser til kronprinsen.

Amerikansk etterretning skal ha fanget opp opplysninger om at kronprinsen beordret en operasjon for å lokke Khashoggi til Saudi-Arabia, ifølge Washington Post.

HaberTurk /AP/NTB scanpix

Kronprinsen har en så mektig stilling at mange tviler på at noe skjer uten at han har gitt klarsignal.

– Det er «ekstremt usannsynlig» å tenke seg at avgjørelsen ikke ble tatt av Mohammed bin Salman, sier professor Bjørn Olav Utvik ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Mohammed bin Salman har fra før et rykte for å drive en impulsiv intervensjonspolitikk. Han kalles arkitekten bak Saudi-Arabias krigføring i Jemen. Saudi-Arabia er anklaget for krigsforbrytelser. Det hevdes at han kidnappet statsministeren i Libanon og satte flere hundre rikinger i «fengsel» i et femstjerners hotell. Han lar kvinner kjøre bil, men fengsler kritikere.

Cliff Owen /AP/NTB scanpix

Hvilke konsekvenser får drapet politisk?

USA tok denne uken initiativ til å få slutt på krigen i Jemen, hvor Saudi-Arabia har vært involvert i tre og et halvt år. USA forsøker å utnytte Khashoggi-saken, ifølge The New York Times.

Saudi-Arabia kan også bli tvunget til å avslutte blokaden av rivalen Qatar.

USA har regnet med støtte fra Saudi-Arabia når de 5. november skal innføre oljesanksjoner mot Iran. Et svakere forhold mellom USA og Saudi-Arabia kan forstyrre dette.