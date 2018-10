50 drept og flere hundre såret under helgens valg i Afghanistan

Minst 50 personer er drept og flere hundre skadd i forbindelse med helgens valg til ny nasjonalforsamling i Afghanistan.

Lørdagens valg var preget av blodige angrep og stengte valglokaler, og valget ble derfor forlenget til søndag.

Taliban utførte nær 200 angrep mot ulike valglokaler lørdag. Søndag ble minst elleve mennesker drept, blant dem seks barn, av en veibombe i Nangarhar-provinsen øst i landet, opplyser en talsmann for myndighetene.

Holdt stengt

Ifølge den statlige valgkommisjonen måtte rundt 400 av landets 4.900 valglokaler holde stengt lørdag, noen på grunn av sikkerhetssituasjonen og andre på grunn av manglende materiell og defekt utstyr. Disse lokalene skulle etter planen holde åpent søndag.

I Kandahar-provinsen er valget utsatt med én uke som følge av Taliban-angrep, og den østlige i Ghazni-provinsen er valget utsatt på ubestemt tid.

Dårlig forberedt

Thomas Ruttig i Afghanistan Analysts Network betegner det lenge utsatte valget som kaotisk og dårlig forberedt, og valgkommisjonens leder Abdul Badi Sayat innrømmer at mange valgfunksjonærer aldri møtte opp som følge av trusler fra Taliban lørdag.

Flere valglokaler strevde med å registrere velgere og med et nytt biometrisk system ment for å hindre valgfusk, men som isteden førte til enorm forvirring fordi mange av dem som var trent i å betjene det, ikke møtte opp, og fordi apparatet kom så kort tid før valget at man ikke hadde hatt tid til å teste det ut.

Ved mange valglokaler måtte velgerne stå timevis i kø for å få stemme.

Taliban-trusler

Taliban, som kontrollerer store områder i Afghanistan, advarte på forhånd folk mot å stemme og omtaler valget som et ledd i «fiendens onde plan» for landet.

En rekke bomber og angrep understreket lørdag trusselen, men rundt 4 millioner velgere avga likevel stemme, opplyser valgkommisjonen. De endelige tallene på valgdeltakelsen er ikke klare.

8,8 millioner afghanere, av en befolkning på rundt 40 millioner, har registrert seg som velgere.