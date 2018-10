USAs utenriksminister på plass i Riyadh

USAs president Donald Trump beordret denne uken utenriksminister Mike Pompeo til Riyadh for å møte kongen og ha samtaler om den savnede journalisten Jamal Khashoggi.

Tirsdag kveld skal Pompeo spise middag med den mektige kronprinsen Mohammed bin Salman, melder nyhetsbyrået Reuters.

Den saudiarabiske journalisten kan ha gått rett i en felle. Like etter at han forsvant, forlot en varebil konsulatets garasje.

Fakta: Dette er saken 2. oktober gikk den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Her skulle han få nødvendige dokumenter for å godkjenne skilsmisse slik at han kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Saudi-Arabia hevder Khashoggi har forlatt bygningen selv. Det finnes imidlertid kun overvåkningsbilder som viser at han går inn i bygningen. Tyrkiske kilder hevder Khashoggi er drept på konsulatet. Hvis det viser seg at dette stemmer, truer vestlige land med sanksjoner. Donald Trump har sagt at han vil innføre kraftige sanksjoner. Saudi-Arabia har sagt at sanksjoner vil møtes med hevn.

Leah Millis / Reuters

Det er ventet at Mike Pompeo deretter vil dra videre til Tyrkia for å diskutere forsvinningen av Khashoggi.

For to uker siden forsvant den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi. Ingen har hørt eller sett noe til ham siden han gikk inn på konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Khashoggi har blant annet skrevet kommentarer for den amerikanske avisen The Washington Post og kritisert kongens mektige sønn, kronprins Mohammed bin Salman.

Hasan Jamali / TT / NTB scanpix

«Feilslått avhør»

Mandag ettermiddag og kveld ble Saudi-Arabias konsulat i Istanbul gjennomsøkt av tyrkiske etterforskere og en saudiarabisk delegasjon.

Senere samme kveld rapporterte CNN med henvisning til to ikke navngitte kilder at kongedømmet forbereder en rapport der det heter at Khashoggi døde som følge av et feilslått avhør.

Ifølge CNN skal planen ha vært å bortføre ham fra Tyrkia, men at operasjonen endte fatalt. Operasjonen skal ha blitt utført uten innsyn og klarsignal fra høyere hold.

Ifølge en anonym kilde er rapporten ikke ferdigstilt, det er derfor mulig at ting kan endre seg underveis.

Al Jazeera meldte mandag kveld at tyrkiske etterforskere har funnet bevis som støtter opp om mistanken om at journalisten ble drept inne i konsulatet.

Aksjemarkedet stuper i Saudi-Arabia

Tirsdag morgen fortsatte aksjekursen å stupe i Saudi-Arabia. Hovedindeksen i Saudi-Arabia falt med 3,8 prosent de første minuttene etter at børsene åpnet tirsdag morgen.

Markedet har vært preget av store svigninger de siste dagene på grunn av bekymringer over de internasjonale reaksjonene etter forsvinningen av Khashoggi, som mange frykter kan påvirke utenlandske investeringer i det oljerike landet.