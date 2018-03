I et TV-sendt møte med politikere fra begge sider gikk Trump imot både Republikanernes strategi og deres gradvise tilnærming til å endre våpenlovene.

Han ga håp til demokratene da han ba om en «altomfattende» tilnærming for å hindre voldshendelser som skoleskytingen i Florida nylig, der 17 mennesker ble drept.

Massakren i Florida ble et overraskende vendepunkt. Noen få ord var det som snudde debatten.

Går mot NRA

Presidenten var ikke veldig konkret med tanke på hvordan dette skulle gjøres, men han syntes å støtte krav om grundigere bakgrunnssjekk av dem som ønsker å kjøpe våpen.

Det er en endring både republikanere og den innflytelsesrike våpenorganisasjonen NRA tidligere har motsatt seg. I tillegg støtter han forslag om skjerpet sikkerhet ved skoler og mer ressurser til mental helse. Han gjentok også sin støtte til å heve aldersgrensen for kjøp av enkelte våpen.

Trump nevnte også bevæpning av lærere og at hans administrasjon, snarere enn Kongressen, kan innføre et forbud mot såkalte bump stocks.

Dette er lovlig tilleggsutstyr som gjør at halvautomatiske våpen i praksis fremstår som helautomatiske. Selve våpenet blir ikke endret og dekkes dermed ikke av forbudet mot helautomatiske våpen.

– Vi kan ikke spille et spill uten at noe skjer. Vi må stoppe problemet, sa Trump. Han beskyldte politikere for å være livredde NRA.

– Jeg er den største tilhengeren av den grunnlovsfestede retten til å bære våpen, sa presidenten og la til at han har fortalt NRA at det er på tide å handle.

– Vi må stoppe galskapen.

Har snudd før

Demokratene er derimot bekymret for at Trumps engasjement starter og slutter med prat og sier det er på tide at det kommer noe konkret fra Det hvite hus, i form av et forslag til Kongressen.

Presidenten har tidligere støttet forslag demokratene liker, for å så trekke støtten etter å ha fått kritikk fra egne rekker. Det er ikke klart om han vil fortsette å støtte innstramminger i våpenloven, dersom han møter motstand internt. Demokratene ber ham derfor bruke makten sin til å handle.

– Det må komme fra deg, sier den demokratiske senatoren Chris Murphy.

Samtidig er mye av fremdriften borte i nasjonalforsamlingen. Trump sier et vedtak fra Representantenes hus, som kobler innstramminger til å utvide retten til å bære skjulte våpen, ikke er riktig vei å gå. Han mener forslaget om at bæretillatelser for skjult våpen fra én delstat skal anerkjennes i alle delstater – noe som er høyt på NRAs dagsorden – aldri vil gå gjennom.

Butikker strammer inn

Parallelt med den politisk prosessen er det flere forhandlere som endrer sine retningslinjer. Sportskjeden Dick's Sporting Goods sier den vil slutte å selge våpen med store magasiner og våpen i samme kategori som det skoleskytteren i Florida brukte. Kjeden vil også slutte å selge våpen til personer under 21 år, uavhengig av om delstatene tillater det.

Sjefen for kjeden, Edward W. Stack, sier beslutningen ble fremskyndet etter at det ble kjent at 19-åringen som drepte 17 personer på en skole i Florida, hadde kjøpt sin våpen nettopp hos Dick's.

Walmart hever også aldersgrensen til 21 år. Butikkjeden fjernet AR-15, riflen som ble brukt i Florida, fra sitt sortiment. Nå fjerner de også lignende våpen. Walmart selger verken store magasiner eller bump stocks.