Forfatteren: – Alle rundt Trump tviler på hans presidentevner

De første kopiene av boken Fire and Fury: Inside the Trump White House var fredag ute i butikkhyllene i USA – fire dager før planen.

Flere amerikanske medier omtaler boken som «eksplosiv» og som «en bombe». Utdragene som er publisert på forhånd, gir et bilde av Trump som en ustabil person som er uskikket til å være president, noe alle rundt ham hevdes å være klar over.

Meningen var at boken først skulle legges ut for salg tirsdag neste uke. Men da en av Trumps advokater sendte et brev til Wolff og forlaget Henry Holt & Company, og truet med søksmål hvis boken ikke ble stoppet, besluttet forlaget å fremskynde utgivelsen til fredag.

– Rent oppspinn

Trumps talskvinne Sarah Sanders har kalt boken rent oppspinn. I et intervju med «Fox and Friends» fredag sier hun at Wolff aldri intervjuet presidenten, og at han gang på gang tigget om å få møte ham. Hun kaller også Wolff for en mann «som har diktet opp en masse historier for å selge bøker».

Wolff selv hevder å ha snakket med Trump i tilsammen tre timer under valgkampen og etter at han ble president. Men han erkjenner at han ikke er sikker på om Trump oppfattet det som et intervju.

– Hvorvidt han forsto at det var et intervju, vet jeg ikke, men det var helt sikkert ikke «off the record», sier han til NBCs Today Show fredag.

Wolff mener at Trumps forsøk på å stanse boken, gjør at den selger enda bedre.

– Hvor kan jeg sende en konfekteske? sier han ironisk.

Og han fastholder at bildet han har gitt av presidenten, er slik han også oppfattes av sine nærmeste medarbeidere.

– De sier alle at han er som et barn. Og det de mener, er at han har behov for umiddelbar belønning. La meg gjøre det helt klart. Ett hundre prosent av folkene rundt ham stiller spørsmål ved om Trump er i stand til å være president. De sier han er en idiot. Det er faktisk en slags konkurranse om å finne ut hvem denne mannen egentlig er. La oss huske at denne mannen ikke leser. Han lytter ikke, sier Wolff, som sammenligner presidenten med en ball i flippermaskin.

Trump raser

Trump har allerede avvist boken som løgn og bedrag, og han hevder at Wolff slett ikke har hatt adgang til Det hvite hus.

– Jeg ga null tilgang til Det hvite hus (jeg avviste ham faktiske mange ganger) til forfatteren av den falske boken! Jeg snakket aldri med ham for boken. Full av løgner, gale fremstilling og kilder som ikke eksisterer. Se på denne fyrens fortid og se hvordan det går med ham og slasken Steve! skriver den amerikanske presidenten på Twitter like før boken ble lagt ut for salg.

Andre journalister har imidlertid bekreftet at de ofte har sett Wolff oppholde seg i presidentboligen.

Oppvask med Bannon

Uttalelser i boken har også ført til en offentlig oppvask mellom Trump og Steve Bannon. I boken kommer Bannon med harde utfall mot Trumps familie. Datteren Ivanka blir beskrevet som «dum som en murstein», og Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønnen Jared Kushner anklages for å ha hatt et «upatriotisk og forrædersk» møte med en russisk advokat.

Men boken ser ikke ut til å ha styrket Bannon, tvert imot. Han har nå mistet flere av sine økonomiske støttespillere, blant andre Rebekah Mercer, en av eierne av det høyreorienterte nettstedet Breitbart, der Bannon er sjef.

Oppgjøret mellom Trump og Bannon dominerte først amerikanske mediers oppslag om boken, men ifølge CNN s kommentator Brian Stelter handler boken om langt mer: Den stiller spørsmål ved Trumps evne til å være president, fastslår han.

Tillerson: – Har aldri tvilt på at Trump var mentalt skikket

USAs utenriksminister Rex Tillerson erklærer at han ikke har noen grunn til å stille spørsmål ved president Donald Trumps mentale tilstand.

Tillersons uttalelser kom i et intervju med CNN.

– Jeg har aldri stilt spørsmål ved hans mentale dugelighet, jeg har ikke hatt noen grunn til det, sier Tillerson og tilføyer at han akter å fortsette som utenriksminister.