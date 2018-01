– De mistenkte parkerte en motorsykkel foran en bod som solgte svinekjøtt i sentrum av Yala. Den eksploderte 10 minutter senere, sier en politimann til nyhetsbyrået AFP.

Hærens talsmann i regionen bekrefter tallet på drepte og sårede.

Angrepet i byen Yala er det første i sitt slag som rettes mot sivile på flere måneder i Sør-Thailand.

De sørlige provinsene Narathiwat, Pattani og Yala, der flertallet av befolkningen er muslimer, har vært urolige i årevis. Separatistopprøret har siden 2004 krevd nesten 7.000 menneskeliv.

I fjor var antallet drepte på det laveste siden konflikten startet. Det forklares med diplomatiske framskritt og den thailandske militærjuntaens stramme grep i regionen.

Mandagens bombeangrep mot et travelt marked som er populært blant både muslimer og buddhister, skaper frykt for nye angrep mot sivile mål.

At bomben ble plassert foran et utsalg for svinekjøtt, tolkes som et tegn på at buddhister kan ha vært målet, skriver NRK.