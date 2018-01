Sveriges statsminister utelukker ikke å sette inn militæret mot gjengkriminaliteten

Jimmie Åkesson, partileder for ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna, tok først initiativet til å sette inn militæret mot den organiserte kriminaliteten i svenske forsteder under onsdagens partilederdebatt.

Han ga alle andre partier skylden for hvordan det står til i Sverige i dag, ifølge Svenska Dagbladet.

Forslaget fikk kritikk fra både høyre og venstre, men Socialdemokraternas partileder og sittende statsminister, Stefan Löfven, utelukket derimot ikke slike tiltak.

– Det er ikke førstevalget mitt når det gjelder tiltak. Men vi trenger å se flere myndigheter samarbeide for å knekke gjengkriminaliteten. Det viktigste for meg er beskjeden til de grove organiserte kriminelle at dere ikke har noen plass i vårt fellesskap, sa den svenske statsminister ifølge Aftonbladet.

Mye gjengvold

I Sverige lades det nå opp til valgkamp. 9. september 2018 skal det velges nye representanter til å fylle de 349 setene i Riksdagen. Derfor er også temperaturen skrudd opp, og det er om å gjøre å sanke stemmer for svenske partier.

Men det virker å være bred politisk enighet om at det er store problemer med gjengkriminalitet i Sverige.

– I fjor var det 300 skytinger og 40 mennesker døde. Det nye året er blitt innledet med nye skytinger. Vi ser kriminelle med total mangel på respekt for menneskelig liv. Det er en fryktinngytende utvikling som jeg er fast bestemt på å snu, sa Löfven under debatten ifølge Svenska Dagbladet.

Senest onsdag kveld ble to menn pågrepet etter en eksplosjon ved politistasjonen i Rosengård i Malmö. Politiet mener eksplosjonen var direkte rettet mot dem.

Regionpolitisjef Carina Persson sier at angrepet er «fullstendig uakseptabelt».

– Kveldens hendelse viser at vi må fortsette å jobbe intensivt i kampen mot de grove lovbruddene. Vi kommer aldri til å gi etter for kriminaliteten, sier hun.

– Dette er enda et alvorlig angrep mot politiet, men også mot de menneskene vi er her for å beskytte, sa Persson på en pressekonferanse i Malmö torsdag formiddag.

Fakta: Angrep på svensk politi i 2017 * Svensk politi ble i 2017 utsatt for en rekke angrep: * 29. desember ble en politibil sprengt utenfor politistasjonen i Malmö. Ingen mennesker ble skadd. * 27. november ble en håndgranat sprengt ved politistasjonen i Uppsala. Åtte biler ble ødelagt, men ingen mennesker ble skadd. * 29. oktober ble politistasjonen i Araby i Växjö utsatt for skadeverk to ganger i løpet av natten. * 28. oktober ble det avfyrt flere skudd mot boligen til en politimann i Västerås. Ingen personer ble skadd. * 18. oktober ødela en sprengladning inngangspartiet på politistasjonen i Helsingborg. Ingen mennesker ble skadd. * 13. august fant det sted en eksplosjon ved politihuset i Hallstahammar klokka 01.20. Det var ingen mennesker til stede. * I april gikk rundt 20 ungdommer to kvelder på rad til angrep på politiet i Hammerkullen i Göteborg. En molotovcocktail ble kastet mot en sivilkledd politibetjent som kom fra det uten skader. * 6. februar eksploderte bilen til en politisjef som sto parkert utenfor hans bolig nord for Stockholm. Politisjefen var involvert i kampen mot gjengkriminalitet. * 1. januar ble en håndgranat kastet mot politistasjonen i Katrineholm ved midnatt. Bygningen og tre parkerte biler ble påført skader.

Heftig debatt i Riksdagen

– Det her er ikke manuset til en dystopisk kriminalhistorie. Det her er Sverige i 2018, sa Moderaternas leder Ulf Kristersson under debatten og beskriver scener hvor kriminelle skyter og slenger håndgranater «som om det var krig», ifølge Svenska Dagbladet.

Men både Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, og Miljöpartiets leder, Isabella Lövin, advarte mot å piske opp for mye redsel og fremmedfrykt i debatten.

– Det er klart vi har et problem, men det viktige er at vi snakker om de konkrete problemene og ikke omtaler det som at det holder på å undergrave hele det svenske samholdet, for det stemmer ikke, sa Lövin til TT etter debatten.

Politiet mener han leder en kriminell storfamilie. Likevel bruker de ham som problemløser i den svenske forstaden.

Justisministeren: Militæret har ikke kompetanse

Men Löfven får motbør fra sitt eget parti. Justisminister Morgan Johansson er uenig med sin statsminister og sier at han ikke «ser det som aktuelt».

– Vi har de politiressursene som trengs for å stanse denne volden, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT.

Erik Simander / TT / NTB scanpix

Han påpeker at militæret ikke har kompetanse for å håndtere denne type situasjoner.

– Dessuten så er det slik at for å kunne klare å håndtere denne typen situasjoner, så trenger man også å ha kompetanse for dette. Politiet har en unik kompetanse for å håndtere gjengkriminalitet og det har ikke militæret.

En annen innflytelsesrik sosialdemokrat, Karin Wanngård, sier hun ble forbløffet over Löfvens åpne dør for militærbruk mot gjengene, og hun viste til tidligere uvettig bruk av militærmakt mot egen befolkning.

– Vi har en ulykkelig historie i Ådalen 1931 når man satte inn militær, og slikt skal vi ikke holde på med i Sverige, sa Wanngård.

Ådalen 1931 referer til en arbeidskonflikt som endte i tragedie da fem mennesker ble drept av militære soldater under politiets befal.

Også opposisjonsleder Ulf Kristersson, leder i Moderaterna, mener det ville vært ufornuftig å bruke militæret mot sin egen befolkning.

– Se til at politiet får bedre forutsetninger for å gjøre sitt viktige arbeid, men ikke bland sammen militær og politi, sa han.