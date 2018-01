Onsdag morgen opplyste direktøren ved Christian Michelsens institutt (CMI), Ottar Mæstad, til NRK at Strand var på vei til Norge. Samme ettermiddag bekreftet Ingvild Hestad ved CMI til Bergens Tidende at forskeren hadde kommet fram.

Etter landing takset ambulanseflyet bort til helikopterbasen, der det tidligere på formiddagen hadde kjørt inn en ambulanse. Klokken 12.45 kjørte den ut igjen med en svart følgebil. Ambulansen hadde ikke blålys.

Tilstanden for den norske CMI-forskeren er bedre etter at han ble skadd under et angrep på et hotell i Kabul i helgen, opplyser arbeidsgiveren.

– Han vil trenge ytterligere medisinsk oppfølging etter hjemkomst og vil ikke være tilgjengelig for pressen med det første, opplyser CMI.

Strand, som er assisterende direktør på instituttet, var på arbeidsreise i Afghanistan. Han har i flere år forsket på Afghanistan og befant seg på Intercontinental-hotellet da det ble angrepet av Taliban i Kabul lørdag kveld. Seks væpnede menn angrep hotellet og jaktet på utlendinger opp gjennom etasjene.

CMI gir ingen detaljer om hva slags skader Strand ble påført i forbindelse med angrepet.

– Tilstanden hans er stabil. Han vil bli utredet og behandlet her på sykehuset, det er alt vi kan si nå, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander til NRK.