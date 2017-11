USAs og Russlands utenriksministre holdt møte i Vietnam, Putin og Trump håndhilste

Sergej Lavrov og Rex Tillerson møttes i Da Nang i forbindelse med APEC-toppmøtet som pågår i byen. De to møttes på hotellet Furama, melder nyhetsbyrået Tass.

Det var allerede i forkant av toppmøtet for land i Asia og Stillehavsregionen snakk om at de to utenriksministrene skulle treffes mens de var i Vietnam. En stund så det også ut til at det kunne bli et møte mellom presidentene Vladimir Putin og Donald Trump, men dette ble avvist av Det hvite hus fredag morgen. Det ble likevel tid til å utveksle noen ord og et håndtrykk da det ble tatt gruppebilde – det såkalte familiebildet – ved åpningen av møtet.