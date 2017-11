Saipov planla massakren et helt år. FBI hevder de fleste angrep blir stanset ved å «trigge» terrorister.

Mannen som er siktet for på ha drept minst åtte personer i et terrorangrep i New York tirsdag, hadde planlagt aksjonen i et helt år, ifølge siktelsen. Sayfullo Saipov planla å kjøre videre opp på Brooklyn Bridge etter han hadde kjørt langs sykkelstien, og vurderte å henge IS-flagget på bilen, ifølge FBI. Han skal også ha bedt om å få henge flagget på sykehusværelset.

Terroristen sa til politietterforskerne at han var stolt over det han hadde gjort, og at han var inspirert av IS.

Saipov skal ha blitt radikalisert etter at han kom til USA i 2010. Moskeen han tilhørte i New Jersey var under politiovervåking, ifølge Fox News. Han har også vært i søkelyset til føderale myndigheter.

29-åringen har hatt forbindelse med to personer som tidligere har vært i søkelyset for terror, ifølge politiet i New York.

– Han har fulgt IS-oppskriften fra sosiale medier på hvordan et angrep skal utføres til punkt og prikke, sa visepolitimester i New York John Miller onsdag.

Trebarnsfar med eksplosivt temperament

Saipov flyttet fra Florida til New Jersey i mars i år. Han er gift og har tre barn. Den antatte gjerningsmannen blir beskrevet av naboer og bekjente som lunefull og hissig. Guvernør Andrew M. Cuomo sa onsdag at Saipov hadde blitt radikalisert i USA.

Flere personer i den anklagede terroristens bekjentskapskrets har fortalt amerikanske medier at de var bekymret for at han var i ferd med å bli radikalisert. En imam fra en moské i Florida sier til The New York Times at han forsøkte å styre Saipov unna ekstremisme da han tilhørte trossamfunnet der.

President Donald Trump varslet en «enda mer ekstrem bakgrunnssjekk» av innvandrere på Twitter etter angrepet. Usbekistan er ikke en del av presidentens innreiseforbud.

De aller fleste av de store IS-relaterte terrorangrepene som er utført i USA etter 11. september er imidlertid gjort av personer som allerede bodde i landet og ble radikalisert i USA. Det største, angrepet på nattklubben Pulse i Orlando der 58 mennesker døde, ble utført av Omar Mateen, som er født i New York. Syed Rizwan Farook, som sto bak angrepet i San Bernardino der 14 personer ble drept, var født i Chicago.

Denne uken kom terroren tilbake til Ground Zero. Newyorkerne reagerte med å trosse frykten.

Avverget over tyve angrep i New York

Siden 11. september har amerikanerne drevet et svært offensivt forebyggende antiterrorarbeid. Internt i USA har dette vært spesielt fokusert på radikalisering. Kongressen ga myndighetene svært utvidede overvåkingsmuligheter gjennom Patriotloven.

I stedet for å overvåke passivt og vente på at en mistenkt tar steget fra planlegging til handling, har FBI rekruttert et stort nettverk av informanter i moskeer og muslimske miljøer. Det har de brukt til å «trigge» potensielle terrorister. FBI bruker sosiale medier og annen nettaktivitet til å identifisere personer som kommer med trusler eller sympatiserer med IS. Deretter blir de kontaktet av en agent eller en informant som utgir seg for å være en medsammensvoren.

Metodene har vært kontroversielle, og kritikere mener FBI i flere saker har gått for langt i å oppmuntre potensielle terrorister til handling.

Amerikanske myndigheter mener imidlertid at denne prosessen har vært sentral i å hindre at flere radikaliserte muslimer utfører angrep.

– Vi sitter ikke og venter på at en person skal mobilisere etter sin egen tidsplan, sa FBIs sikkerhetssjef Michael B. Steinbach til The New York Times i fjor.

Politiet i New York opplyser at storbyen har vært gjenstand for minst «to dusin» planlagte terroraksjoner, ifølge The New York Times. De aller fleste er blitt avverget.

I fjor ble tre menn arrestert og mistenkt for å planlegge et angrep mot Times Square og undergrunnssystemet her i New York. En undercover-FBI agent infiltrerte gruppen og avverget angrepet. Detaljene i saken ble nylig offentliggjort.

Nesten to tredjedeler av alle som er blitt siktet for IS-relaterte lovbrudd i USA siden mars 2014 er blitt arrestert ved hjelp av en informant eller undercoveragent, ifølge senter for ekstremisme ved George Washington University. Tilsammen er 136 personer siktet.

Han ønsket å ta sitt eget liv. I stedet prøvde FBI å få ham til å bli terrorist.

ANDREW KELLY / NTB scanpix

Fakta: IS-relaterte angrep i USA Til tross for aggressive metoder, har ikke amerikanske myndigheter klart å fange opp alle som blir radikalisert og blir potensielle terrorister. Her er noen av de største angrepene siden 11. september: 14 mennesker ble drept i San Bernardino i California i desember 2015. Amerikanske Syed Rizwan Farook og hans pakistanske kone Tashfeen Malik sto bak angrepet.

49 mennesker døde i angrepet på nattklubben Pulse i Orlando sommeren 2016. Amerikanskfødte Omar Mateen sto bak angrepet.

Ti personer ble skadd i en knivstikking på et kjøpesenter i Minnesota høsten 2016. Gjerningsmannen Dahir A. Adan flyttet til USA som toåring.

Abdul Razak Ali Artan kjørte en bil inn i et fotgjengerfelt ved Ohio State University i november 2016 og hoppet deretter ut og angrep folk med kniv. Artan var flyktning fra Somalia og kom til USA i 2014.

AP / NTB scanpix

Ville sprenge kjøpesenter

Det siste eksempelet på FBIs forebyggende taktikk er bare noen uker gammelt. I begynnelsen av oktober dro Vincente Solano til et kjøpesenter i Florida med en bombe. Han ble kjørt til senteret av to menn som han trodde var hans medhjelpere til å gjennomføre et terrorangrep. Trioen hadde satt sammen bomben på et hotell. Solano, som er fra Honduras men bor i USA, ville sprenge restaurantområdet i luften for å vise sympati med IS.

Det Solano ikke visste var at bomben ikke var ekte. De to medhjelperne hans jobbet nemlig egentlig for FBI, ifølge The Associated Press. Den ene var en betalt informant som hadde holdt kontakt med Solano i lengre tid, den andre var undercoveragent.

«Like før han ble arrestert tok Solano imot det han trodde var en bombe, armerte den og gikk mot inngangen av kjøpesenteret for å utføre angrepet,» skriver Justisdepartementet i en pressemelding om saken.

Solano kan bli dømt til livstid.