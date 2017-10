Australias visestatsminister må gå grunnet dobbelt statsborgerskap

Han ble valgt inn i parlamentet i Canberra selv om han også er statsborger i New Zealand. Det var galt, har den australske grunnlovsdomstolen fastslått. Australiere kan ikke velges til parlamentet hvis de også er borgere i et annet land.

Flere i parlamentet må gå

Ytterligere fire parlamentsmedlemmer med dobbelt statsborgerskap ble valgt inn på samme feilaktige grunnlag, ifølge retten.

Domstolen ble bedt om på vurdere statsborgerskapet til i alt sju politikere. To av dem ble funnet å ha lovlig statsborgerskap i forhold til også å være innvalgt i parlamentet.

Det har vært mye usikkerhet rundt saken de siste månedene. Ifølge den australske grunnloven kan ikke utenlandske statsborgere stille til parlamentsvalg, skriver The New York Times. Men eksperter sier at det egentlig ikke gjaldt statsborgere i det britiske samveldet, altså land som Canada, Storbritannia og New Zealand.

Regjeringen mister flertallet

Barnaby Joyce har sagt at han ikke hadde kjennskap til at han også var statsborger i New Zealand. Faren hans kom derfra til Australia på 1940-tallet. Den som ble født i utlandet med en far fra New Zealand mellom 1949 og 1978, ble automatisk statsborger i New Zealand.

Rettens beslutning innebærer at statsminister Malcolm Turnbull vil ha mistet sitt flertall i parlamentet når det samles igjen 27. november, skriver The Sydney Morning Herald.

Domstolens avgjørelse innebærer at koalisjonsregjeringen, som har en overvekt på ett mandat i parlamentet, må holde suppleringsvalg i desember for å fylle plassen til Joyce.