Høyesterett gir grønt lys for å gi ut Trumps skattemeldinger

Nå får demokratene i kongressen grønt lys til å titte Donald Trump i skattekortene.

Tidligere president Donald Trump har varslet at han vil stille til valg i 2024.

22. nov. 2022 21:01 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det melder Reuters.

Det er en komité i Representantenes hus som har bedt om å få se skattemeldingene. Den er en av flere organisasjoner som har ønsket å granske Trumps personlige økonomi de siste årene. Nå får de muligheten.

Det er et betydelig nederlag for den tidligere presidenten, som lenge har nektet å vise frem skattemeldingene sine. Sent i oktober anket han en annen kjennelse om utlevering fra en lavere rettsinnstans.

Trump har flere ganger hevdet at ønskene om å se skattemeldingene hans er politisk motiverte. Pådriverne er motstanderne hans i Kongressen, mener han.

Trump var den første presidenten siden 80-tallet som ikke gjorde skattemeldingene sine tilgjengelig for allmennheten.

Også påtalemyndighetene har fått grønt lys

Det har lenge blitt stilt spørsmål ved Trumps skattemeldinger. Blant gjengangerne:

Har Trump blåst opp verdien av egne selskaper for å få gunstigere vilkår på lån og forsikringer?

Har han oppgitt for lav verdi på eiendommene og eiendelene sine for å spare skatt?

Demokratene har forsøkt å belyse Trumps økonomi siden de fikk kontroll i Representantenes hus i 2019. Da var Trump fortsatt president.

Samme år startet også statsadvokaten i Manhattan en etterforskning av Trump. Trump organization har hovedkvarter i New York.

Også denne etterforskningen har tidligere fått tillatelse til å se Trumps skattemeldinger av høyesterett.

Oppsiktsvekkende kjennelse

Komiteens etterforskning er en ny snubletråd før Trump stiller som kandidat i presidentvalget i 2024. Han avslørte planen om å stille til valg igjen allerede i forrige uke.

Siden da har flere ting skjedd. Han har falt i unåde hos Rupert Murdoch, den mektige mediemogulen som blant mye annet eier Trumps favorittkanal, Fox News.

Dagens kjennelse fra Høyesterett var også enstemmig. Det er oppsiktsvekkende, da tre av dommerne bak kjennelsen ble valgt ut til Høyesterett av nettopp Trump.