Ni dommere får forklart poenget med vitser. Satirisk avis kaster seg inn i rettslig strid.

Det er vanskelig å se for seg at dommerne i USAs høyesterett ikke humrer litt over å få voksenopplæring i parodi og satire.

Anthony Novak ble pågrepet arrestert, tiltalt og senere frikjent etter å ha laget en satirisk politiside på Facebook.

9. okt. 2022 19:06 Sist oppdatert 31 minutter siden

43.000 milliarder lesere lurer nå på hvordan det går med et søksmål om ytringsfrihet fra en Ohio-mann. Den satiriske nettavisen The Onion har nemlig levert et støttebrev til USAs høyesterett.

En antydning om at man ikke kan erte myndighetene har uroet avisens ansatte. De teller ifølge brevet 350.000 personer, blant annet i «arbeidsleirer rundt i verden».

Avisen beskriver seg som den «mektigste og mest innflytelsesrike organisasjon i menneskehetens historie».

Tullet med politiet

Striden begynte med Anthony Novak fra Parma i Ohio. Han startet en Facebook-side som ga seg ut for å være siden for det lokale politiet.

Der frontet han blant annet dette:

Et arrangement der pedofile kunne bli fjernet fra strafferegisteret hvis de var gode i puslespill.

Gratis eksperimentelle aborter for tenåringer utført av politiet i en bobil.

Ledige jobber i etaten, men minoriteter ble sterkt oppfordret til ikke å søke.

USAs høyesterett åpnet denne uken sin sesjon etter en lengre sommerferie. Nå må den ta stilling til om de vil ta inn en ny sak om ytringsfrihet.

Lesser på med latin

Han ble pågrepet og satt i varetekt i fire dager. Tiltalen var for å ha forstyrret politiets arbeid. Senere ble han frikjent.

Novak har imidlertid saksøkt kommunen for å ha brutt med hans rett til å ytre seg fritt. Han har hittil tapt. Med hjelp fra Institute for Justice arrow-outward-link har han sendt inn sin sak til høyesterett.

Der vurderer dommerne nå om han skal få såkalt certiorari – altså få tatt opp sin sak. Avisen lesser på med latin. The Onion siterer i støttebrevet – det heter egentlig amicus curiae – sitt motto «Tu stultus es». Det betyr «Du er dum».

– The Onions motto er sentralt for dette skrivet av to viktige grunner. For det første er det på latin. Og The Onion vet at føderale domstoler er bemannet helt og holdent av latin-nerder, heter det i skrivet.

Dette er folk som ømt hvisker «stare decisis» i øret til sin kjære, beskrives det. (Stare decisis beskriver spesielt godt befestet gjeldende rett.)

Kjernen av parodi

Den andre grunnen? Den er kanskje litt mer viktig, mener The Onion:

«Frasen ’Du er dum’ går rett til kjernen av parodi: Å lure lesere til å tro at de ser en seriøs gjengivelse av noe, og så la dem le av sin egen godtroenhet når de oppdager at de falt for et av verdens eldste retoriske triks», anføres det.

Avisen hadde i 1997 denne saken og bruker den som eksempel i sitt juridiske støtteskriv.

Smigrer dommerne?

The Onion påpeker at avisens forretningsmodell er truet. Noe flere absurde saker som dette, så ser The Onions førsteside helt lik ut som The New York Times.

Avisen avviser at man må advare – «sprekke ballongen på forhånd» – om at noe er parodi. Da virker ikke parodien, hevder de.

De gir et eksempel på en Onion-overskrift som begynte slik: «Supreme Court Rules ...». Hensikten med å skrive at «Høyesterett har avgjort ...» er å herme etter den tørre stilen som man finner hos seriøse nyhetsbyråer.

Så fullfører The Onion tittelen, som kanskje er egnet til å glede landets ni øverste dommere: «Supreme Court Rules Supreme Court Rules.» Ordleken antyder at høyesterett er den kuleste av statens tre grener.

Avisen påstår den noen ganger nesten spår om fremtiden. Her er en artikkel fra 2017.

Blir iblant trodd

Avisen lister opp tre ganger da myndighetspersoner trodde artiklene deres var ekte nyheter:

I 2012 skrev de at Nord-Koreas Kim Jong-un var verdens mest sexy mann. Kinas statlige nyhetsbyrå siterte saken og la ved en bildekavalkade av Kim.

Et iransk nyhetsbyrå videreformidlet denne nyheten: «Gallup-måling: Hvite på landet foretrekker Ahmadinejad foran Obama.»

En republikansk kongressmann advarte sine velgere etter The Onions sak om at en organisasjon ville åpne et abort-storsenter for 80 milliarder kroner.

Hva er poenget?

Poenget med dette, mener avisen, er ikke at det er morsomt når myndigheter bommer på hva som ekte nyheter. Selv om det kan være ekstremt morsomt, legger avisen til.

Poenget er heller at parodien gjør at disse personene får punktert sin egen selvhøytidelighet ved å falle for noe enhver rimelig person ville se på som en absurd overdrivelse, mener The Onion.

Avisen avslutter sitt resonnement med at den vil fortsette å bringe sollys inn i maktens korridorer:

«Og vi vil sterkt foretrekke at dette sollyset ikke tildeles skribenter i 15-minutters intervaller i en luftegård.»